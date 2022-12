Luisa Fernanda W reniega ser mamá y se ‘agarra’ con seguidor que le reclamó

Luisa Fernanda W le mostró a sus seguidores que esta nueva etapa de mamá que está viviendo con su bebé, Domenic, empieza a notarse en su rostro, dejando ver su aspecto después de trasnocharse por más de un mes.

La influencer trajo al mundo al nuevo integrante de su familia a finales de octubre de este año, luego de una larga espera y una temporada de reposo forzado que tuvo que acatar debido a un par de complicaciones que presentó de cara a los últimos meses de su embarazo.

Y tal parece que desde que nació Domenic, Luisa Fernanda W no ha podido dormir bien durante las noches, algo que hizo público a través de sus historias de Instagram al comentar que llevaba cerca de 39 días sin poder conciliar el sueño de manera efectiva.

En otra historia, la creadora de contenido reveló que esta serie de noches sin dormir no solo están ligadas a su nuevo bebé, sino también a su primer hijo, Máximo. En un breve clip comentó que a pesar de que ya duerme solo, a veces decide descansar en la misma cama con ella, haciendo que conciliar el sueño sea una tarea complicada.

“Llevo más días sin dormir, y sin contar los días que a veces Máximo se me despierta a medianoche. Máximo ya duerme solo, pero cuando a veces duerme conmigo y ajá...”, confesó la joven.

Luisa Fernanda W aprovechó para callarle la boca a un hater

A propósito de estas mismas historias, Luisa Fernanda W recibió una crítica de un usuario de Instagram, invitándola a dejar de quejarse y a abrazar la etapa de maternidad con todo lo bueno y lo malo que esta podría dejar. Sin embargo, la empresaria no se quedó callada y le contestó contundentemente.

“Y lo que falta por quejarme. La gente viene y se queja en las redes sociales de las personas, le tiran mi***a, hate, y ahora no me voy a quejar yo por ser mamá. Me voy a quejar mucho. Ser madre para mí es de amores y odios, normal”, dijo.