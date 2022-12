“Es un desastre” Catherine Siachoque habló de la transformación que ha tenido Miguel Varoni en pocos meses

Catherine Siachoque es una reconocida actriz, recordada por su papel en telenovelas como ‘Sin senos si hay paraíso’ y ahora, en plataformas de streaming, por su participación en ‘Oscuro deseo’, no solo se ha robado la atención por su trabajo, sino también su relación con Miguel Varoni, con quien lleva más de 23 años en unión.

Sin embargo, las criticas con respecto a los cambios físicos que ha tenido el actor no se han hecho esperar, pues sus seguidores aseguran que existe algo detrás, resaltando que el argentino tendría algún padecimiento. Si bien, él no se ha referido al tema, solo se ha limitado a defender el uso y el gusto que tiene por los filtros de las redes sociales, quien si habló al respecto fue su pareja, Catherine.

La actriz fue una de las invitadas a la revista ‘People en español’, en donde indicó que no le incomoda la transformación que ha tenido su pareja, por el contrario, la ama. Pues, aseguró que si eso lo hace feliz a él, ella no tendría por qué oponerse ante esto e incluso reveló que Varoni hasta suele chicanear su figura cuando suelen estar juntos.

Catherine confesó que esta ha sido todo una experiencia: “Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace caballitos y me quita la ropa y se la pone ¡ay, me equivoqué! (...) “Es un desastre, porque yo amo la delgadez, para mí eso es el estado máximo de la vida”.

Seguidamente, Siachoque aprovechó para aclarar que Miguel no se encuentra enfermo, es decir, está mejor que nunca. Los procedimientos a los que se sometió hace algunos meses se dieron con el fin de mejorar su calidad de vida, ya que, tenía sobrepeso y las complicaciones que esto trae consigo eran más que notorias en su día a día.

Asimismo, la colombiana dejó ver que luego del cambio que ha tenido su pareja a ella también le dieron ganar de someterse, quizás a algunos procedimientos. Teniendo en cuenta que la edad no llega solo y por supuesto, no quiere verse mayor junto a Varoni: “Desde que yo tenía 20 le digo yo “te estoy cultivando para cuando todo esto se caiga, tú lo levantes”, entre risas, indicó Catherine.