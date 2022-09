Catherine Siachoque se va en contra de quienes aseguran que no tiene hijos por cuidar su cuerpo

La actriz recordada por su papel en telenovelas como ‘Sin senos si hay paraíso’ y ahora, en plataformas de streaming, por su participación en ‘Oscuro deseo’, no solo se ha robado la atención por su trabajo, sino también su relación con Miguel Varoni, quienes llevan más de 23 años juntos.

Pero, la pregunta que se han hecho muchos de sus seguidores es: ¿Por qué no han sido padres, después de tantos años juntos? Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un comentario realizado por un internauta en donde aseguró que Catherine no tenía hijos “por no perder la figura”. Ante las declaraciones, Siachoque no se quedó callada y se refirió al tema con todos sus seguidores.

La actriz respondió que ese tema no era verdad: “Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales”.

También, hay mujeres que quedan más divinas después de eso y si quedara más gordita, pues le entregué veintipico de años a este hombre. Jamás, no crean esas cosas que dicen por qué es mentira”.

Siachoque indicó que su crianza ha sido la mejor, ya que, sus padres aún parecen novios y gracias a su excelente relación, cuenta con tres hermanos maravillosos, a quienes ama con todo el corazón y ahora, sus tres sobrinas, que son su mayor regalo. Catherine resaltó que tener una figura esbelta nunca ha sido problema, pues con el amor de su familia es suficiente.

Por otro lado, hace algunos meses, en medio de una entrevista para un programa dominicano, Siachoque afirmó que al igual que Miguel no han pensado en tener hijos dado que, se encuentran enfocados en sus proyectos profesionales. Sin embargo, tomaron la decisión de congelar los óvulos por si, en algún momento, llegaban a cambiar de opinión.