Policía de Bucaramanga no dejó presentarse en un evento a Yina Calderón ¿Qué hizo ahora?

El evento en el que se presentaría Yina Calderón estaba enmarcado en el ‘National Web Cam Party’, el cual es un conglomerado de fiestas de fin de año y todo estaba programado desde hace semanas atrás.

Para la celebración no solo estaba contratada ella sino otras personalidades del espectáculo nocturno colombiano, por lo que la DJ se llevó hasta cuerpo de baile para lo que sería una de sus mejores presentaciones del año.

Sin embargo, según ella, las autoridades al saber que ella estaría entre los talentos a presentarse revisaron hasta el más mínimo detalle de todos los permisos requeridos sobre el evento y que en medio de tantos requisitos no todos estaban completos por lo que pasaron a suspender la actividad.

“Hecho todo con mucha dedicación, un evento grande, había muchísima gente, o sea estaba super repleto, toda la gente divina, ahí les subí el video, gracias por comprar una boleta por verlo a uno, pero la Policía dijo ‘No mi amor, hace falta esto y si esta niña viene tienen que conseguir eso’. Entonces no estaban los permisos completos para la realización del evento, por lo tanto, no me pude presentar”, contó la DJ Yina Calderón por medio de sus historias en la red social Instagram.

Indicó que a pesar de eso los encargados le pagaron lo adeudado, pues no era su culpa la suspensión del mismo, al tiempo que cuestionó que los efectivos de seguridad se hayan ensañado de esa manera con el evento. Dijo que a pesar del impedimento seguramente habrá otra oportunidad en la que se presentará ante el publico que la esperó en el local nocturno en Bucaramanga.