Aura Cristina Geithner relató el difícil proceso con su hijo y hasta puso a llorar a Carolina Cruz en ‘Día a Día’

Aura Cristina Geithner es una actriz, cantante y ahora, creadora de contenido colombiana, quien se ha encargado de entretener y alegrar a sus seguidores con cada post que suele compartir en sus redes sociales. Y es que la bogotana se encuentra promocionando su nueva canción y esto ha hecho que sea parte de varios programas de televisión, revelaron varios detalles de su vida.

Este 13 de diciembre el turno fue para ‘Día a Día’. Si bien, la artista confesó que se encuentra emocionada por su faceta como cantante y la cual ha tenido una buena acogida dentro del público. Esto no fue impedimento para que Geithner no revelara detalles sobre su vida, en especial sobre su hijo, Demian Dos Santos, quien fue fruto de su relación con el reconocido actor, Marcelo Dos Santos.

Le puede gustar: ¡Por todo lo alto! Así fue el matrimonio de Nairo Quintana y Yeimy Herrera luego de 15 años de novios

Aura destacó los grandes talentos que tiene su hijo y que, desde un principio estuvo con ella y posteriormente, vivió una corta temporada con su padre, pero siempre han estado juntos y han logrado crear un vínculo inigualable e irrompible. Asimismo, relató que el joven se encuentra adelantando sus estudios de educación superior en Australia.

La distancia para la cantante ha sido uno de los procesos más complejos de su vida, pues no comparten como antes. Sin embargo, destacó que se reunió con él, en el mes de agosto. Seguidamente, aseguró que su hijo, en medio de la preocupación, le dijo que no sabría si podría, con el peso de estar en otro país, acomodarse a sus costumbres y también, cumplir con sus estudios.

También puede leer: “Me suena a envidia”: le llueven críticas a Maluma por quejarse de la música actual

Geithner indicó: “Él puso su mano sobre mi corazón y me dijo que no sabía si lo iba a lograr, pero yo sé que él es capaz. Y es que no es fácil porque es la primera vez que se separa de mí durante tanto tiempo, aunque vivió con su padre, todavía nos veíamos, pero, ahora, resulta ser algo complicado”.

Ante sus declaraciones, la actriz no pudo contener las lágrimas y a quien también se le vio conmovida con la situación fue a Carolina Cruz, quien buscó contenerse, pero, al final, no lo logró. Teniendo en cuenta que la presentadora ha tenido que atravesar complicaciones con la salud de su hijo menor, Salvador.