“Me suena a envidia”: le llueven críticas a Maluma por quejarse de la música actual

Maluma ha vuelto a captar la atención de los internautas en las redes sociales gracias a un reciente tuit en el que criticaba el desempeño de los clubes nocturnos y la música que sonaba en estos establecimientos. El comentario rápidamente despertó el interés de varios usuarios, quienes no dudaron en criticar su opinión e incluso lo etiquetaron como un ”envidioso”.

Hace pocas semanas, el cantante urbano estuvo envuelto en otra controversia después de aparecer en una presentación en Catar, a propósito de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA. Y si bien algunas personas lo defendieron, otras lo criticaron duramente por “apoyar” el evento en un país donde algunas leyes y normas han sido cuestionadas.

Puede leer: ¿Maluma está enfermo? El paisa preocupó a sus seguidores con un sospechoso mensaje

A propósito de esto, Maluma ha ganado algunos detractores, quienes no dudaron en hacerse presente en uno de sus más recientes tuits, en donde critica la música que suena en los clubes nocturnos actualmente: “Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, qué mi***a. No me gustó para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL”.

En el tuit, el joven no especificó cuáles eran los ocho temas en cuestión o si alguno de ellos pertenecía a su repertorio.

Lea también: A J Balvin no le valieron las criticas a Maluma por participar en el Mundial de Qatar y se sumó a la polémica

Y si bien varios usuarios de Twitter simpatizaron con el comentario del artista, este tuit fue suficiente para que otros internautas criticaran su opinión e incluso lo acusaran de “envidioso” y “malcriado”, ya que según ellos, el intérprete de “Felices los cuatro” terminó inconforme porque ninguna de las canciones era de su autoría.

“Si lo dices por que no sonó ni una canción tuya, eso es normal. Tus canciones no suenan en las discotecas”, “Pero tu música suena igual desde hace 10 años”, “El man está enojado porque desde 2019 no tiene un hit. Llora pues” y “No sé wey me suena a envidia, porque solo pusieron el de Bad Bunny”, son algunas de las respuestas que se pueden leer en el tuit de Maluma.

Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, que mierda. No me gusto para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL 👎🏻👎🏻👎🏻 — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 12, 2022

No sé wey me suena a envidia, porque solo pusieron el de bad bunny pic.twitter.com/WQ6RCBz3AZ — Yadani16 (@Yadani161) December 13, 2022

Maluma en la disco viendo que ya no pasan su música pic.twitter.com/aSAwNmRyEl — Alan François (@AlanFrancois) December 12, 2022

El man está enojado porque desde 2019 no tiene un HIT 💋💋💋. Llora pues 🤡 pic.twitter.com/7dIoNzDTFT — Norman Rockwell (@amtruiz) December 12, 2022