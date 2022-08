Aura Cristina Geithner dice que a ella cualquiera no la “descorcha”

El nivel de sensualidad que la actriz y cantante Aura Cristina Geithner le pone a cada clip es total. Ahora en una de sus más recientes publicaciones en Instagram ha vuelto a optar por el lip sync con un audio viral que no dejó espacio para ninguna duda, porque es absolutamente cierto todo lo que repite en él.

En el clip aparece de espalda ataviada en una blusa escotada en tonalidad plateada y con mucho brillo acompañada de un short de jean que deja al descubierto sus bellas piernas.

La intérprete de ‘Querido Socia’ se voltea para repetir perfectamente cada palabra llena de delicadeza y principalmente de mucha sensualidad como todo lo que ella destila.

“A esta botella cualquiera no la descorcha mi amor, porque yo soy vino caro, de buena cosecha, yo no envejezco, yo me añejo”

— Aura Cristina Geithner