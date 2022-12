Andy Rivera explotó contra seguidores que critican su vieja relación con Lina Tejeiro

Andy Rivera le hizo saber a sus seguidores de Twitter que varios de ellos se han vuelto molestos y que está cansado de todas las críticas que le hacen llegar en sus redes sociales respecto a su vieja relación con la actriz Lina Tejeiro.

Después de que la colombiana terminara su amorío con su más reciente pareja, el cantante Juan Duque, muchas plataformas digitales se llenaron de todo tipo de comentarios en donde se podían leer teorías de infidelidad por parte de él, pero también varios mensajes en donde acusaban a la actriz de ser “tóxica”.

Y a propósito de estos comentarios, varios usuarios de las redes sociales han llenado las publicaciones de Andy Rivera con varios mensajes, abordándolo sobre esta etiqueta negativa de Lina Tejeiro que está rondando en Internet con la esperanza de que el artista aclare un poco las últimas acciones polémicas de su expareja.

Pero tal parece que el joven se cansó de este tipo de preguntas y mensajes, ya que debido al comentario incómodo de uno de sus seguidores terminó explotando con una respuesta contundente para todos sus detractores y los de la actriz.

Y es que cuando el Rivera publicó un tuit que dice “Ama a las personas por lo que son, no por lo que tú desearías que llegaran a ser”, un internauta no duda en replicarle con el siguiente comentario: ”¿Ahhh y por qué dejó de amar la toxicidad de la Tejeiro?”.

Ante este mensaje, Andy Rivera no se contuvo y le respondió contundentemente: “de verdad que ya cansan”, refiriéndose a todos los usuarios de las redes sociales que lo abordan con el mismo tema polémico.

Y si bien varios de sus seguidores apoyaron su molestia respecto a estos mensajes, otros internautas no justificaron su reacción ya que, según ellos, él mismo se encargó de propiciar este tipo de situaciones: “Usted mismo se encargó de que le metan a esa vieja hasta en la taza, así que no se queje”, “Dan de qué hablar, se ven al escondido y hacen creer a la gente otra cosa, después no quieren que opinen, sigan haciendo público todo”.

Ama a las personas por lo q son, no por lo q tú desearías q llegaran a ser. — Andy Rivera (@AndyRivera_) December 12, 2022