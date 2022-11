Nueva canción de Andy Rivera es otra indirecta a Lina Tejeiro ¿Le sacará un disco entero?

Por medio su red social Instagram el cantante Andy Rivera ha liberado en un video una pequeña parte de lo que es su más reciente tema y cantándola ha mostrado parte de su letra que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Puede leer: Lina Tejeiro reacciona a ‘Te Perdí’ de Andy Rivera y dice que la ruptura no es marketing

En el tema se presenta como un hombre que tiene más que roto el corazón y que ha decidido dar un paso al frente para convertirse en otra persona, una que no hará lo mismo del pasado, pero sí para recuperar a un amor de este.

“Hoy decidí, ponerle a mi corazón un nuevo nombre, porque se ha cansado de ser noble desde hoy puedes decir que soy mal hombre. Eso de ser bueno quedó en el ayer, un corazón malo acaba de nacer, a mis buenas intenciones les tocó perder ¿será que por las malas me vas a querer? Y vas a volver a decirme que, que estás extrañando la versión que era antes, pero ¿ya pa’ qué? eso lo olvidé ahora mi corazón se convirtió en un maleante y vas a volver a pedirme que te haga el amor como te lo hacía antes”.

Desde su publicación el video se ha llenado de infinitas reacciones de parte d ellos seguidores del cantante y algunos aseguran que es una clara indirecta para su expareja la modelo Lina Tejeiro y que con este ya suman, al menos, dos temas que serían dedicados a ella. “Este es el mejor rímel del mundo…. Ojalá y pa esa ‘ya estes seco’ y que no funciones más”, “Esa canción para mi tiene nombre y apellido”.

Andy Rivera liberó semanas atrás un tema que lleva por título ‘Te Perdí’, el cual muchos consideran como una carta abierta a Lina Tejeiro y desde entonces las redes sociales han estallado en la similitud de la historia de ambos con la letra, debido a la relación en ese entonces de la modelo con el también cantante Juan Duque.

“Siento celos de saber que te perdí, y que ya a otro le das, lo que antes era pa´ mí, las cosas no han salido un poco bien. Me arrepiento no haber sido lo suficiente, en caso de emergencia dale llama, sabes que aquí estaré al pendiente”, dice parte de la letra con un video en el que la modelo tiene similitudes a Lina Tejeiro.

Es de recordar que para ese momento la propia Lina Tejeiro aseguró que es solo una casualidad que el tema coincida un poco con su historia en una entrevista con el actor y periodista Omar Vásquez en su personaje “Diva Rebeca”.