“Anda suelta y solterita”: Andy Rivera sigue lanzando indirectas con sus canciones

Por medio su red social Instagram el cantante Andy Rivera ha liberado en un video una pequeña parte de lo que es su más reciente tema y cantándola ha mostrado también su letra que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Puede leer: Andy Rivera muestra cómo es la relación con su hija

Pues se trata de un remix de una canción que alcanzó el éxito tiempo atrás y en el que acompaña a La Banda Del 5 y de Alberto Kammerer. Pues Andy Rivera ha estado probando diversos géneros en los últimos tiempos para lo que será su nueva producción discográfica.

“Anda suelta y solteritaaaaa 😌 😍 😏….Mis Flechoooos La Banda Del 5 , Alberto Kammerer mil gracias por dejarme compartir este himno que está pegaooooo. ¿Me llevan pal tour que tienen por toda la costa? 😍🙏🏻 pa sentir esta vibra vallenataaaaa 🪗 ❤️‍🔥”, ha escrito el cantante al pie de publicación.

Y le gusta andar solita, anda suelta y solteritaaa ❤️‍🔥😍🍿…. pic.twitter.com/n3461Au81g — Andy Rivera (@AndyRivera_) December 7, 2022

La parte en la que hizo énfasis Andy Rivera se apega según sus seguidores en su vida, ya que relata de manera directa lo que es su historia con la modelo Lina Tejeiro, por lo que este sería el cuarto tema en el que se menciona algo similar.

“Un cuerpo de Barbie, acento de reina, bobo como zombis, y siempre andan tras ella. Y se acabó la cuarentena, y me llamó pa’ estar con ella. Y cómo no, si está rebuena. Vámonos. Y le gusta andar solita anda suelta y solterita, no tiene quien la enamore, le dicen la rompe corazones, y ella quiere, quiere beber, ella quiere, y quiere bailar, anda suelta y solterita y conmigo quiere rumbear”, dice parte del tema.

Andy Rivera liberó semanas atrás un tema que lleva por título ‘Te Perdí’, el cual muchos consideran como una carta abierta a Lina Tejeiro y desde entonces las redes sociales han estallado en la similitud de la historia de ambos con la letra, debido a la relación en ese entonces de la modelo con el también cantante Juan Duque.