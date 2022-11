Andy Rivera responde a cuestionamientos sobre que no es valiente en el amor

Andy Rivera parece que no quiere volver con Lina Tejeiro Foto: Instagram @andyrivera

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas que un miembro de la comunidad digital del cantante colombiano Andy Rivera le cuestionó sobre su cobardía sobre estar o no en materia amorosa con alguien.

Puede leer: Lina Tejeiro reacciona a ‘Te Perdí’ de Andy Rivera y dice que la ruptura no es marketing

Y ese alguien evidentemente se trata de Lina Tejero por la manera en la que está elaborada la interrogante que dice así. “¿Por qué no eres valiente? Y me refiero valiente en el amor sabes a que me refiero 🙄”.

Ante esto el cantante no dejó de responder y en sus palabras hizo un punto de inflexión sobre lo que realmente él desea, ya que precisó que no hará lo que los demás sugieren, sino que es su decisión propia.

“Tú y yo tenemos una versión muy diferente de lo que es la valentía, para mí la valentía es estar donde quieres estar, no donde la gente te dice que debes estar o te hace creer que debes estar”. — Andy Rivera

¿No quiere estar con Lina Tejeiro?

En los comentarios del video, que fue rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, los usuarios se refirieron a que él ya no tiene deseos de volver con su polémica ex Lina Tejeiro, o al menos de esa forma interpretaron sus palabras.

“Conclusión: no quiere estar con Lina y la gente vive pensando que todo el show que hace es porque la extraña ja ja pero él sabe utilizar el fanatismo de las personas a su favor y así les hace pensar que todo lo que dice es por y para ella ja ja ja ja ja marketing le llaman”, es uno de los mensajes que destacan.

¿Qué había dicho antes Andy Rivera?

Semanas atrás, a través de sus historias en la red social Instagram, Andy Rivera envió a su comunidad digital un mensaje de suma importancia que no es otro que hacerle frente a cada uno de los procesos de tristeza que se pueden vivir, pero de manera individual, así hayan sido otros los culpables.

Puede leer: Juan Duque saca un rímel en plena presentación y envía indirecta a Lina Tejeiro

“Bueno mi gente es que algo que a mí me parece injusto de la vida, es que cuando a uno llegan y lo hieren, en el caso por ejemplo alguien llega y le clava a uno un puñal, la responsabilidad es de uno que tiene la herida de ir a un médico y decirle ‘Venga, hágame algo en qué me ayuda’, lo mismo pasa con las emociones”, contó en primera instancia el cantante Andy Rivera en ese entonces.

Para Andy Rivera aquello de esperar por la persona que causó la herida y que esta pueda resarcir el daño es cosa del pasado, pues ante esto debe tener una postura decidida y conocer quién debe hacerse cargo de las consecuencias.

“A uno pueden pisotearle el corazón, hacerle a uno mucho daño a veces uno se queda con ese rencor, esta persona debería venir a pedirme perdón, sanarme mi herida y arreglarme la vida, no”.

Indicó que a pesar de todo aquello malo que se pueda sentir se debe hacer a un lado, pues inmediatamente que se comienzan a aceptar las cosas empiezan a llegar de manera espaciosa las soluciones.

“Así nos haya herido otra persona la herida la cargamos nosotros y sanarla es nuestra responsabilidad, así haya un poquito de disgusto y haya que aceptarlo, pero cuando entendamos que es nuestra responsabilidad más rápido sale uno de esas frustraciones, de esos malos sentimientos y de esas frustraciones, así que ánimo”.