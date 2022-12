“Álvaro Uribe, el gran patriota”: hijo de Jorge Barón no se guardó nada sobre políticos colombianos

Una de las figuras más reconocidas en Colombia es Jorge Barón, quien ha sido el encargado de darle vida al famoso programa ‘El show de las estrellas’ por más de cinco décadas. Ahora, su hijo menor, llamado igual que él, ha decidido seguir el camino de la política y actualmente es estudiante de Ciencia Política y Derecho en la Universidad de los Andes, además de escribir para la Revista Semana.

En una entrevista con dicho medio, el joven expresó varias opiniones sobre el panorama político y social del país y no se guardo nada de varias figuras políticos, entre ellas varios expresidentes.

Las opiniones hacia el actual gobernante y su fórmula vicepresidencial no fueron muy favorables. Por una parte, del presidente Gustavo Petro desaprobó las recientes declaraciones que dio sobre Pedro Castillo y que causaron revuelo en el país.

“Me molestó mucho que el presidente Petro haya defendido a Pedro Castillo pidiéndole a la CDH que tratará examinar su caso, no me pareció mal porque uno no es un mensaje para el presidente Pedro, uno de siete dictadores. Uno tiene que mantener principios democráticos”, dijo.

En cuanto a Francia Márquez, señaló que no le parecía una mujer preparada para el cargo: “A Francia le reconozco que tiene abajo y eso me gusta. Sin embargo, no tiene la preparación para un cargo público. Hace propuestas muy arriesgadas que van en contra del ordenamiento jurídico. Como paso con la reforma tributaria que va a generar desempleo, pobreza y pánico económico”.

Por otra parte, los comentarios se tornaron un poco más positivos al hablar de los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez.

“Un gran patriota, un gran presidente. Le recuerdo a los colombianos quién fue el que nos ayudó con la crisis, quién fue el que se enfrentó a la pandemia. En 100 años nadie se había enfrentado una pandemia de esa magnitud y que lo hizo muy bien. Entonces hay que reconocerle los logros. Muchas personas se salvaron por medio de la labor de él y el ministro de Salud de la época”, fue lo que dijo al ser cuestionado sobre Duque.

Finalmente, dio una opinión contundente y controversial sobre Uribe: “El gran patriota, personaje que ayuda a Colombia a mejorar en la situación tan grave que estábamos de seguridad democrática. Duelale a quien le duela fue un hecho, él hizo una política pública que ayudó a muchos colombianos; incluyendo a nosotros que nos veíamos en las regiones, pues para que la gente dejara de morir a manos de grupos insurgentes”.