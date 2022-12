¿Es ateo? Tatán Mejía rompió el silencio sobre sus creencias religiosas

Tatán Mejía le confesó a sus seguidores cuál es su postura frente a la religión y qué tan espiritual es en diferentes situaciones, comentando también cómo es la dinámica en relación a su esposa, Maleja Restrepo, y cómo afecta a la educación y formación de sus dos hijas.

El deportista suele compartir varios aspectos de su vida y su trabajo a través de las redes sociales, desde facetas cotidianas junto a su familia, pasando por algunas anécdotas, hasta ciertos detalles sobre su carrera en el mundo de los medios y las motocicletas. Pero también suele entretener a sus seguidores con peculiares videos cómicos que protagoniza con Maleja y sus pequeñas.

Sin embargo, en una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Tatán Mejía decidió ponerse un poco más serio al responder varias interrogantes que se prestaban para un tono más íntimo, enfocado en varias reflexiones profundas sobre su vida, entre ellas la parte espiritual.

“Yo voy a confesar una vaina, y es que no soy religioso”, dijo contundentemente el colombiano. “Me aferro siempre a mi entrenamiento y no le echo la culpa a Dios o a la iglesia, de lo que me pasa. Y no dejo en manos de nadie lo que me pasa y lo que va a pasar”.

El motociclista comentó que a pesar de su ideología, respeta a todas las personas y a las diferentes creencias, indicando que a diferencia de él, Maleja Restrepo asiste a la iglesia con frecuencia. “Si usted lo hace es perfectamente válido. En mi casa, mi mujer va a misa y todas esas cosas, yo no. Y las dos son perfectamente válidas”.

Finalmente, Tatán Mejía habló sobre cómo están manejando la crianza y la formación espiritual con sus dos hijas, Magdalena y Guadalupe, a propósito de que ambos padres tienen creencias espirituales diferentes: “mis niñas se me están criando con los dos mundos. Ellas escogen lo que quieran”.