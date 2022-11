“Fui el mejor de Colombia”: Tatán Mejía responde a críticas de no montar moto como antes

Tatán Mejía es corredor de Freestyle Motocross que años atrás se convirtió en campeón sudamericano en Ecuador y subcampeón latinoamericano en Chile. Es el deportista más destacado en su disciplina en toda Colombia y uno de los mejores en Latinoamérica.

Recientemente por medio de sus historias en la red social Instagram, que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, el deportista habló sobre la interrogante de por qué no ha seguido en las pistas como antes.

“Decían ‘Ya no montas moto como antes’, pues obvio que ya no monto en moto como antes, voy a cumplir 40 años, mi mejor momento fue a los 25 cuando fui el mejor de Colombia, donde fui el segundo mejor de Latinoamérica, donde fueron todos los mejores del mundo, donde mi acelerador iba a fondo, 25 años, empecé a los 8″, contó en primera instancia.

Seguidamente precisó que en la actualidad solo mirar al pasado para ver el legado que dejó al tiempo del acompañamiento a los nuevos talentos que se disponen a darlo todo en el camino.

“Ya estoy recogiendo lo que sembré a esa edad, una habilidad increíble para manejar las motos, tengo dos niñas que me esperan en la casa, una esposa que me espera en la casa. Unos sueños que tuve que cumplir que ya no están ganando trofeos, hay que dejarle espacio a las nuevas generaciones que ganen sus trofeos y que hagan el mismo proceso”.

Finalmente aseguró que tras su paso por el programa ‘Master Chef Celebrity Colombia’ sigue siendo el mismo de antes, solo que ahora le apasiona más la cocina porque la entendió.

“Y que hoy estoy disfrutando sobre mi moto lo que no hacía antes cuando quería y estaba enfocado en ganar y gané, hoy estoy disfrutando mi vida y recogiendo lo que sembré”, finalizó Tatán Mejía.