“Voy a encender una velita por ti” Hassam le habría respondido a su expareja tras acusarlo de ‘Voldemort’

Hace algunos meses se conoció que Tatiana Orozco y ‘Hassam’ luego de más de 19 años juntos y dos hijas, Juanita y Mariana, decidieron ponerle fin a su relación. Aunque en principio fueron pocos los detalles revelados por la expareja, todo indicaba que su proceso de separación no se dio en los mejores términos. Luego de esto, las indirectas a través de las redes sociales no se han hecho esperar, en donde sus seguidores les piden incluso que paren.

La más reciente se dio por las declaraciones de Orozco a través de su cuenta de Instagram, en donde aseguró: “A veces quisiera morirme. No hay motivos para continuar. Mi familia se quedó al lado del ‘famoso’, no les importo. Mis hijas están en comodidad, ‘Voldemort’ les ha hecho creer que no me necesitan. Pero una voz dentro me dice: a mi sí me importas. No es una voz que provenga de mí”.

Le puede gustar: Les tocó cancelar: Greeicy Rendón y Mike Bahía piden disculpas por no presentarse en Perú

El mensaje de Tatiana fue más que contundente, dejando claro que la relación con el humorista está más que rota. Horas más tardes, quien al parecer decidió referirse al tema fue Hassam, esto a través de su cuenta de Twitter. El hombre indicó: “Voy a encender una velita por ti, para que tu corazón suelte ese odio que solo te lastima más”.

Si bien, el comediante no se refirió explícitamente a la situación con su expareja, para muchos de sus seguidores es más que claro el mensaje, dejando la puerta abierta a quizás, una futura buena relación con su expareja. Aprovechando así, las velitas para enviar el que sería un buen deseo.

También puede leer: Mujer fue pillada bailando por las cámaras de su trabajo y así reaccionó su jefe

Y es que Tatiana lleva hace algunos meses residiendo en Estados Unidos, pues aseguró que se fue del país con el fin de vivir una nueva etapa de su vida, alejada de Hassam a quien acusó de violencia hacia ella en diferentes ocasiones. Por tal motivo ha tenido que estar alejada de sus hijas, pues aunque quiso llevarlas con ella. Orozco tuvo en cuenta sus condiciones económicas y también, el apego que tienen las jóvenes con su padre.