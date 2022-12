Por presión de sus seguidores, Jhonny Rivera se destapó y respondió si le gustan los hombres

Uno de los artistas más reconocidos en el género popular es Jhonny Rivera, quien además de ganar el corazón de su público a través de su música, también suele ser muy activo en sus redes sociales, en donde mantiene una relación muy cercana con sus más de tres millones de seguidores.

El intérprete de ‘Mi decisión’ y ‘Usted no me olvida’ se ha visto envuelto en varias situaciones que han dado de qué hablar y que han dado paso para que se generen rumores y falsas especulaciones. Uno de los temas más comentados y que más han despertado la curiosidad de las personas es su vida amorosa.

De esta manera, son varias las oportunidades en las que lo han relacionado con otras figuras famosas, como fue el caso de Shaira, la joven cantante santandereana que resultó ganadora en el reality ‘Factor XS’ varios años atrás.

Jhonny Rivera habló sobre su sexualidad

Por otra parte, ya son varios los seguidores que no han contenido su curiosidad y han aprovechado las redes del artista para mencionar un tema muy personal: su sexualidad.

En una nueva oportunidad, mediante una dinámica de preguntas y respuestas que Rivera hizo en su cuenta de Instagram, usuarios le preguntaron si sentía atracción por personas de su mismo sexo, tema que él respondió de manera contundente.

“No me da rabia, pero yo no sé en qué idioma hablar. No me gustan los hombres, me encantan las mujeres”, dijo.

Adicionalmente, el artista mencionó que esa no era la primera vez que le preguntaban por su sexualidad y se dejó ver un poco molesto al respecto: “Me toca responder porque si no se quedan pensando: ‘Entonces sí es gay porque ignora la pregunta’”.