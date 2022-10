¿Confirmó romance con Jhonny Rivera? Shaira se refirió a su vida amorosa

Shaira es un cantante colombiana, quien se dio a conocer por ser la ganadora del programa Factor XS cuando tenía apenas 8 años. Su participación en el programa de canto le permitió convertirse en una de las intérpretes de la música ranchera y popular más conocidas, con tan solo 19 años. Su carrera no solo le ha permitido llegar a grandes escenarios dentro, sino también fuera del país.

Uno de los temas que más ha causado revuelo entre sus seguidores, es la vida amorosa de la joven. Y es que hace algunos meses, entre sus seguidores salió el rumor de que Shaira, sostenía una relación con el cantante de música popular Jhonny Rivera. Si bien, la santanderea aseguró que estas declaraciones no tenían ningún fundamento yq eusolo sostenían una relación de amistad, pero enfatizó su gusto por los hombres mayores.

En medio de una entrevista para ‘Lo sé todo’, la joven nuevamente se refirió al tema y a los distintos líos amorosos en las que se ha encontrado inmersa.“Hacen como relaciones con gente que nada que ver, pero yo no publicaría mi relación porque siento que hace parte de mi intimidad, de mi privacidad”, aseguró Shaira.

Otros de los temas a los que se refirió la cantante y que, según ella, es una de las dudas que más tienen sus seguidores es: ¿Cuáles son sus gustos a la hora de pensar en un hombre para tener una relación? La artista aseguró: “Que si me gustan mayores, que si me gustan menores. Me gustan todos. Ahora estoy en una etapa en la que me gustan los pequeños, los niños de mi edad y los niños grandes”.

Si bien, Shaira ha sido el centro de atención de algunos medios, agrega que estos ya no le molestan, ni mucho menos afectan su salud mental. Pues, las criticas, los chismes y los malos comentarios pasan a un segundo plano en su vida, ya que está enfocado en su carrera musical, compartir tiempo de calidad con su familia y llevar a cabo otras pasiones.

Finalmente, la artista indicó: “Pobrecitos, qué tendrán en la cabeza”, es lo que piensa Shaira cuando ve un mensaje molesto. “Yo creo que uno aprende a hacer callo. Yo no me voy a dejar afectar por nada, sigo mi vida trabajando, contenta y haciendo mi carrera, que es lo más importante para mí, y que el resto me resbale”.