“Me voy de las redes sociales”: Aida Victoria Merlano quiere abandonar las plataformas digitales

Aida Victoria Merlano no ha podido escapar de las situaciones comprometedoras en las redes sociales, razón por la que ella misma decidió revelar que debido a esto estaría diciéndole adiós a las redes sociales. Sin embargo, más adelante habló un poco más sobre el tema y terminó revelando si será una decisión definitiva.

La creadora de contenido se vio envuelta en una polémica reciente después de que su pareja, el streamer conocido como WestCol, revelara un detalle sobre su intimidad con uno de sus exnovios, algo que sin duda molestó mucho a Merlano.

Puede leer: Así le calló la boca Aida Victoria Merlano a un seguidor que la tildó de prostituta

A propósito de este escándalo, la joven decidió pronunciarse en las redes sociales, iniciando una sesión en vivo con un impactante anuncio para todos sus seguidores: “muchachos, me voy de las redes sociales. Me tienen ma***a. Mañana se van a levantar y ya no voy a estar en este Instagram”.

Seguidamente, Aida Victoria Merlano decidió aclarar un poco el malentendido que desató el streamer en las redes sociales, dejando ver que ella nunca le mencionó al joven nada referente a una de sus exparejas y que todo se trataba de un “chiste negro”, revelando también que ese tipo de humor se maneja mucho en su relación.

Lea también: ¿Hay corazón? Sara Uribe y ex de Aida Victoria Victoria Merlano aparecen juntos durante un festejo decembrino

¿Aida Victoria Merlano se va de las redes sociales?

A pesar de lo que anunció al principio de su sesión en vivo, la empresaria decidió que no dejaría a un lado su trabajo en las redes sociales, y mucho menos por una serie de comentarios malintencionados de parte de los usuarios de estas plataformas digitales.

“A la gente que cree que me voy de las redes: síguelo creyendo y síguelo esperando, pero sentadita, mi reina, porque te vas a cansar”, dijo Aida Victoria Merlano en una de sus historias de Instagram, justo después de terminar su sesión en vivo a través de la misma plataforma.