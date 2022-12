Así le calló la boca Aida Victoria Merlano a un seguidor que la tildó de prostituta

Aida Victoria Merlano dijo que no es ninguna prostituta pues no vende su cuerpo Foto: Instagram @aidavictoriam

En uno de sus más recientes en vivo por medio de la red social Instagram la creadora de contenido e influencer Aida Victoria Merlano se topó con un comentario fuera de lugar.

Puede leer: Aida Victoria Merlano se salvó así de un atraco ¿Lo haría?

Y es que mientras daba detalles de lo que es su noviazgo con WestCOL fue cuestionada por uno de los miembros de su comunidad digital quien dudó en atacarla de manera abrupta en uno de los mensajes y ella se tuvo que detener a contestarle, y como siempre… lo hizo a su manera.

“Alguien y que ‘es la más prostituta de Colombia’, no entendí. Mira yo no soy prostituta, porque… voy a hacer un paréntesis, que prostituirse significa que tú ofreces tu cuerpo por dinero y eso yo nunca lo he hecho a nivel sexual. Ahora, ¿soy arrech...? Sí ¿Puedo encasillarme dentro de lo que podría ser perra por cambiar tanto de pareja? De pronto, porque dentro de cinco años he tenido cuatro parejas, podría encasillarme dentro de eso”, contestó en primera instancia Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, tras aclarar lo que ha sido su vida amorosa en los últimos años, esto en referencia a que haya sido la hipótesis del seguidor en llamarla de esa forma, aclaró de dónde es que ha logrado conseguir sus cosas y lo hizo con una frase que hizo callarle la boca al seguidor.

“Pero prostituta no, porque nunca he vendido el cuerpo, de pronto tú me ves conseguir cosas verdad a nivel económico y de pronto dentro de tu lógica pobre y vacía tú crees que la única manera que una mujer tendría forma de salir adelante sería entregando la panocha, en mi caso no, porque yo soy una mujer bastante inteligente que ha sabido con audacia sortear las situaciones de la vida que se le han presentado y hacer bastante dinero, el suficiente como para tener mis cosas, que me estafen y no me duelan esas pérdidas, y para tener muy bien a los míos, pero no, no soy prostituta”, finalizó Aida Victoria Merlano.