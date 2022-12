“Me sacaron una pistola”: Aida Victoria Merlano reveló cuál ha sido el peor momento de su vida

Aida Victoria Merlano mostró su lado más vulnerable y le confesó a sus seguidores que no todo en su vida ha sido fácil, confesando que hace un año atravesó un momento sumamente complicado en el que su vida estuvo bajo amenaza, marcando un antes y un después para ella.

La creadora de contenido ha revelado en más de una oportunidad que ha pasado por varias complicaciones a lo largo de su vida, desde los líos con su mamá, pasando por diversos conflictos amorosos, disputas con otras celebridades, hasta su reciente conflicto legal que casi la lleva a prisión este mismo año.

Pero a través de una sesión de preguntas y respuestas, Aida Victoria Merlano reveló que estas situaciones no se comparan con una que vivió hace un año y que la considera como el momento donde “sentía que no podía más”, dejando ver que vino acompañada de una ruda amenaza a mano armada.

“A mí hace un año me amenazaron, me sacaron una pistola y casi me parten la cara. Entonces yo tuve que hacer un video por si algo me pasaba, donde yo obviamente estoy llena de miedo, estoy contando todo lo que me está pasando”, dijo la empresaria en un de sus historias.

Aida Victoria Merlano muestra en el fondo el video en cuestión, en donde se puede ver que está llorando desconsolada y se evidencia que tiene dificultad para hablar. Sin embargo, el clip compartido no tiene audio y solo se muestra el momento dramático que atravesó. Cabe destacar que la joven tampoco reveló detalles sobre cuál era el contexto de la complicada situación.

Seguidamente, la influencer explicó que a pesar de lo que pasó en esas circunstancias, está agradecida porque la ruda experiencia le dio fuerzas y le ayudó a conocer un poco más de sí misma, y a ver que este tipo de experiencias la fortalecen como persona.

“Ese video me da la fuerza que yo necesito para esos momentos en los que yo digo: ‘no voy a poder con esto que me está pasando’. Porque si pude volver a ser la misma después de la situación tan espantosa que viví, yo puedo con todo”, concluyó Merlano.