‘Ahora sí lo vimos todo’ Yina Calderón aconseja musicalmente a Luisa Fernanda W

Yina Calderón es uno de los personajes relacionados con las redes sociales más polémicos del país, sus comentarios o acciones usualmente suelen generar comentarios en contra por su forma de expresarse. Algo que parece no importarle mucho a la huiliense, que en lugar de amilanarse aprovecha para generar más polémicas y seguir ‘haciendo ruido’. Yina además de ser generadora de contenidos es empresaria, con su negocio de fajas y como si esto no fuera suficiente tambien es DJ, específicamente con música conocida como guaracha.

Recientemente Yina se vio envuelta en una polémica precisamente por su faceta musical al hacer un cover del vallenato ‘Como duele el frío’, al ritmo de guaracha, además de recibir criticas por la canción, incluso se habló de una posible demanda por no pedir permiso al autor original para hacer el cover de la canción, también Calderón fue señalada por el video que hizo en la llamada ‘zona de tolerancia de Bogotá’, en donde apareció bastante ligera de ropa, acompañada por personas que parecen trabajar en este lugar.

En cuanto a Luisa Fernanda W y el tema de la música, es algo que no se le ha dado muy bien, a pesar de que su pareja Pipe Bueno es uno de los cantantes mas conocidos de la música popular en Colombia y ha decidido apoyarla incluso grabando canciones juntos la recepción no ha sido la mejor y en lugar de recibir voces de apoyo, ha tenido bastantes criticas por su intento de ser cantante. Quizá esto fue lo que motivó a Yina a enviarle un mensaje directamente y aconsejarla.

¿Qué le dijo Yina a Luisa?

“Decía Luisa Fernanda W que ella canta, a mí me gusta como ella canta. Yo siempre lo he dicho que a mí me gusta como canta, pero yo siento que ella no es perseverante cantando porque a veces se deja opacar porque la gente le hace memes, le hace bullying que no canta (...) “El día que ella haga lo que hago yo, que le importe un c#!0 si se escucha bien o no y que solo cante, cambia la situación”.