Luisa Fernanda W confesó que usó a sus seguidores para un “experimento”

Luisa Fernanda W tiene una gran base de seguidores que está al tanto de todas sus publicaciones en las redes sociales, y ella lo sabe. Es por eso que la influencer aprovechó esta ventaja para realizar un pequeño experimento, tomando en cuenta los comentarios de sus seguidores para poder confirmar una parte de su personalidad.

La joven ha sabido destacar en el mundo de las plataformas digitales con su contenido sobre belleza, maquillaje y moda. Y si bien tiene otras facetas como cantante, madre y esposa, es más reconocida por su figura y el estilo tan único con el que la suele presumir.

A propósito de esto, Luisa Fernanda W reveló que hizo una publicación hace varias semanas en la que Pipe Bueno le había regalado algunos atuendos de maternidad que no iban con su estilo, con la intención de poner a prueba la opinión de sus seguidores, de modo que ella también pudiera confirmar un detalle de su personalidad gracias a los mensajes que dejaban los usuarios de Instagram.

Pero en el post reciente, la youtuber explicó que su pareja no le regaló las prendas, sino que se trató de un experimento para ver si sus seguidores realmente conocían su estilo y si ella misma sabía reconocer lo que mejor la identificaba en lo que respecta a ropa y estilo.

“Este video fue parte de un experimento para el programa ‘Voces de E!’, y le quiero agradecer al programa porque definitivamente me salí de mi zona de comfort. Vi en mi otra Luisa que no conocía y me quedó claro qué persona soy, me quedó claro que yo no puedo cambiar mi esencia por comentarios que me hacen otras personas”, explicó Luisa Fernanda W sobre el proyecto.

También detalló que recibió varios mensajes negativos de parte de sus seguidores, en los que le comentaban que Pipe Bueno le quería indicar de manera sutil que él quería que luciera ropa más recatada durante su embarazo, en vez de los outfits reveladores que llevó durante esta etapa.

Otros usuarios también manifestaron que no eran atuendos que iban con su personalidad y estilo, incluso le dejaron saber que no se veía feliz con la ropa que presuntamente le había dado su pareja.