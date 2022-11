Así decoraron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno su casa para navidad y los comentarios no se hicieron esperar

Luisa Fernanda W se ha convertido en una de las generadoras de contenidos más queridas de las redes sociales, la paisa es bastante activa en internet, no solo por el hecho de que es uno de sus modos de obtener ingresos, sino que además se nota que le gusta compartir con sus seguidores detalles de su vida, recientemente con el embarazo y llegada de su hijo Domenic, se le ha visto bastante emocionada compartiendo fotos, videos e historias hablando de sus pequeños.

Por su parte Pipe Bueno ha logrado consolidarse como uno de los exponentes de la música popular a nivel nacional e internacional, algo que le ha servido no solo en cuanto su imagen y para exponer su talento, sino también para sumar ganancias en su cuenta bancaria, junto con Luisa tienen una vida económica bastante estable y por esta razón decidieron crear un restaurante temático campestre, en el que tienen hasta un helicóptero para que las personas alquilen y den vueltas por el rancho.

Llegó diciembre con su alegría

La época de navidad es una de las más esperadas por millones de personas en todo el mundo, para muchos y muchas este es su mes favorito por poder compartir con familiares, comer platos típicos de la época como natilla y buñuelos, las novenas, vacaciones y por su puesto, la decoración de navidad, con la que muchos dejan volar su imaginación y adornan su casa desde la fachada.

Luisa y Pipe no son ajenos a la época de navidad y aunque aún no llega diciembre ya decoraron su casa para la celebración, la influencer compartió videos en los que se pueden ver diferentes partes de su casa y quienes han visto han dado sus comentarios. “Muy plateado no sé la luces, como ha cambiado la decoraciones de navidad”, “Con dos bb y esa decoración sin nada de motivación para ellos”, “Que hermosura”, son algunos de ellos.