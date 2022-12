“Sean transparentes y hablen de frente” Tatiana Gordillo se fue en contra de quienes crean perfiles para enviar ‘hate’

Tatiana Gordillo es una reconocida periodista del canal Caracol, quien se destaca por su ejercicio fuera del set de grabación, pues se le ha visto en las calles revelando aquellos problemas por los que la capital atraviesa y que ella intenta informar. Asimismo, se le ha visto en varios videos en donde ella es la principal protagonista, sin dejar de lado, que se ha llamado la atención de más de un televidente con su belleza.

La comunicadora suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde comparte varios momentos de su día, así como también aquellos momentos negativos por los que atraviesa o que también suelen molestarla. En esta oportunidad tomó por sorpresa a sus fans pues, indicó que muchos de sus seguidores son cuenta falsa.

Tatiana aseguró que no quiere que la sigan aquellas personas, ya que no entiende la razón por la que lo hace. Asimismo, les pidió que fuesen reales tanto dentro como fuera de las redes sociales. La periodista resaltó que suele ver quienes son las personas que la siguen en su cuenta de Instagram y aquellas que no tienen fotos o son genéricas, prefiere bloquearlas automáticamente.

Asimismo, la reconocida corresponsal indicó que aquellas personas solo tiene como fin, entrometerse y criticar cada una de sus publicaciones. Aunque destacó que para ella no es problema los comentarios negativos, pero prefiere que sean de usuarios que sean activos en redes sociales y no segundas personas que buscan, quizás, hacerle daño y no aportar nada importante a su vida.

Seguidamente, agregó que desde un inicio se ha mostrado tal y como es, pues nunca ha buscado darse a conocer, dejando de lado su esencia. Gordillo seguirá bloqueando a este tipo de perfiles y dejó claro que sus declaraciones se daban para que este tipo de mecanismos dejen de realizarse.

Tatiana finalizó sus declaraciones indicando que ella también ha creado perfiles falsos en algún momento. Sin embargo, en esta etapa de su vida está segura de que no se debe criticar o seguir viendo el contenido con el que no se está de acuerdo, simplemente no seguir a los usuarios o dado el caso, arreglar los problemas de fondo.