¿Ni con Marbelle a la cabeza? ‘La Descarga’ no habría superado las expectativas de Caracol

‘La Descarga’ es un reality de canto, el cual es una de las más grandes apuestas que tenía Caracol para ser el rey durante el horario prime time en Colombia. Si bien, el programa inició con toda la publicidad y críticas encima, esto no fue impedimento para que desde su primera noche de estreno se llevara el primer puesto en el rating en Colombia.

Sin embargo, en los últimos días, al parecer, sus cifras no se encuentran del todo bien. Pues, durante varios días, RCN y el noticiero han logrado desbancar al programa de televisión. Y es que también se destaca que a pesar de que ocupa el primer lugar en algunos días de la semana, al parecer esta cifra no resulta ser la espera por las directivas del canal.

Tanto así, que ha sido comparada con el anterior programa de canto que llegó a su fin días antes del estreno de ‘La Descarga’. Incluso las cifras demuestran que este logró vencerlo no solo en su capítulo final sino que también a lo largo del mismo.

De acuerdo con las cifras suministradas por Kanta IBOPE, la semana anterior, el pasado 30 de noviembre, el reality obtuvo un 6.78 % ubicándose en el segundo lugar del rating en Colombia. Durante los primeros días del mes, las cosas han estado divididas pues, el jueves 1 de diciembre estuvo en el primer puesto con 7,47. Audiencia que no estuvo nada mal, pero se esperaba mucho más. En cuanto al 2 de diciembre, ‘La Descarga’ pasó del primer al tercer programa más visto dentro del rating. En donde RCN mandó con sus dos producciones, Leandro Díaz y Café con Aroma de Mujer.

Sin embargo, no deja de ser relevante el hecho de que tanto Caracol como RCN, desde hace un buen tiempo, no logran llegar al 10%. Al parecer, la iniciativa de Caracol no estaría funcionando del todo, pues su principal ficha, quien era Marbelle no les habría dado las cifras esperadas, ya que ha preferido en varias ocasiones pasar desapercibido a lo largo del programa.

En cuanto a RCN, si bien, no realizaron una publicidad tan amplia como la realizada por Caracol en comparación con Leandro Díaz, ha sido una telenovela que ha causado sorpresa por sus cifras. Tanto así, que se espera un alargue de la misma. Asimismo, le estarían apostando a varias telenovelas este 2023 y por su parte Caracol regresa con los ya conocidos realities: ‘El Desafío’ y ‘Yo me llamo’.