Reconocida periodista fue víctima de robo después del concierto de Daddy Yankee en Medellín

Durante el fin de semana se realizaron tres fechas del concierto de Daddy Yankee en Medellín, y la periodista de Noticias Caracol, Tatiana Gordillo, asistió a una de ellas. Sin embargo, cuando finalizó el evento decidió regresar a la casa caminando en compañía de sus amigas, pero fueron víctimas de los ladrones.

Puede leer: Viajar al Reino Unido: ¿Cuánto cuesta una libra esterlina?

De acuerdo con lo que contó a través de sus historias de Instagram, al salir del concierto con sus acompañantes, como 10 personas, decidieron caminar para regresarse a la casa, sin pensar que serían víctimas de los delincuentes.

Según relató, dos sujetos en moto y con un revolver en la mano se les acercaron y les apuntaron para intimidarlos y lograr quitarles todas sus pertenencias. Tatiana Gordillo y sus amigas entregaron todo lo que llevaban, en medio de un momento muy tensionante.

Sin embargo, a pesar del miedo, decidieron denunciar el hecho ante las autoridades, por lo que a través de la tecnología lograron ubicar el celular, que estaba en una de las ollas de Medellín.

Varios policías llegaron hasta el lugar en el que se estaban escondiendo los ladrones y así lograron recuperar los teléfonos de la periodista y sus amigas.

“Fue un momento bien difícil, miedoso y de mucho llanto. De verdad, pensamos, en algún momento, que nos iban a disparar. Fue horrible”, dijo Gordillo sobre el robo.

Las lecciones del robo a periodista en Medellín

Luego decidió dejar unas lecciones aprendidas en la que dijo que: “entendimos que eso nos estaba pasando porque necesitábamos aprender varias cosas. Una de ellas es que uno nunca puede estar por ahí caminando; ni media cuadra. Y menos de noche, en una ciudad que no es la de uno. Nos pusimos a caminar y ese fue un error. Íbamos 10, pero, de todas maneras, dos personas armadas pueden contra los que sea. Nunca en sus vidas caminen de noche”.

“La otra lección es que la vida es lo único que no recupera. Sé que suena a cliché, pero es real. A nosotras no nos pasó nada porque entregamos todo y eso que mi celular, que estaba dentro del bolso de una amiga, a la que le tenían el arma en el estómago. Ella no podía soltar el bolso porque lo tenía metido debajo de la chaqueta, pero supo cómo hablarle al ladrón para que se calmara y le entregó todo en esa sumisión”, añadió Gordillo.

La periodista también reconoció la importancia de confiar en las autoridades, en la Policía, porque ellos tienen la intención de ayudarlo a uno.

“Mi celular se rastreó y funcionó. No siempre se puede recuperar, pero a nosotros nos fue bien. Aprovecho para darle un reconocimiento a la Policía de Medellín, qué amabilidad tan grande desde el momento uno. Yo no tenía esperanza, pero ellos lo intentaron y se puede”, contó.