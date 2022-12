“Me pagan más que en RCN y Guerreros” Cristina Hurtado revela el buen dinero que gana tras abandonar las pantallas

Cristina Hurtado y Jossé Narváez son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. Y es que además de estar juntos lograron ser parte del mismo programa ‘Guerreros’. Hace un año le dieron la sorpresa a sus seguidores con la llegada de un nuevo hijo, Mateo. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, sin embargo, al igual que la familia, están felices con el pequeño.

En medio de una entrevista para ‘Desnúdate con Eva’, el presentador aseguró que la llegada de Mateo no fue algo sencillo, pues estaban en medio de una difícil situación por la pandemia por COVID-19, en donde tanto ellos como muchas personas pensaron que este sería el fin de sus vidas. Asimismo, indicaron que desde antes de la pandemia, sus familiares y amigos les pedían un nuevo integrante para su familia.

Una de las preguntas que más resaltó durante la entrevista fueron las redes sociales de Cristina, la presentadora indicó: “Me pagan más de lo que ganaba en RCN y Guerreros”. Ante sus declaraciones, Eva no dudo en preguntar la cifra aproximada que hacía a través de Instagram: “¿Más de 50 millones?” Hurtado prefirió guardar silencio por algunos segundos e indicó que era mucho dinero.

Por su parte, Jossé indicó que la cifra rondaba entre los 100 millones de pesos. Asimismo, Cristina aseguró que esto dependía de los meses, pues existen temporadas en las que los ingresos suelen ser mayores, como lo es diciembre. Teniendo en cuenta que las personas se encuentran en temporada de vacaciones y tienen más tiempo para disfrutar de las redes sociales.

Eva siguió insistiendo, sin embargo, ambos indicaron que no revelarían las cifras oficiales, pues esto podría tener repercusiones en sus respectivas cuentas. Carolina cuenta con 6.4 millones de seguidores y por su parte, Josse con 1.6 millones.

Aunque nunca lo descartaron, Narváez indicó que traer un hijo al mundo no es nada fácil. Pero, su hijo no fue planeado. Por su parte, Cristina relató que se enteró de que estaba embarazada cuando tuvo un retraso, así que, decidió hacerse una prueba de embarazo, la cual salió positiva. Ante la noticia, no supo como referirse a José, pero tenía claro que iba a aprovechar de principio a fin esta