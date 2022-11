¿Primero con Marbelle ahora con Santiago Cruz? Esto es lo que piden televidentes de ‘La Descarga’

Santiago Cruz y Marbelle desde hace dos semanas volvieron a ser parte de las noches de los colombianos. Ambos artistas se convirtieron en los mentores designados para elegir los mejores talentos que pasaron por la variedad de realities de canto que tiene Caracol televisión. Y es que su paso por el show les ha permitido a los televidentes conocer un poco más de sus personalidades más allá de los reconocidos artistas que son.

Con el paso de los días han sido repetitivos y sorpresivos para algunos la buena actitud que ha tenido Marbelle y, por el contrario, ha sido fuertemente criticado Santiago Cruz con motivo de sus decisiones sobre varios participantes que para muchos merecían seguir en el programa. Además, de su reacción y molestia ante los comentarios del resto de los mentores.

A través de las redes sociales, se ha creado también una iniciativa con el fin de que Santiago Cruz salga del programa, pues, aseguran que no se le aguantan y aunque el contenido del programa es llamativo y entretenido, las constantes actitudes del artista los desmotivan para seguir sintonizando el reality noche a noche.

Tanto así, que ya son varios usuarios los que piden al canal que ahora no elimine a Marbelle por el buen comportamiento que ha tenido, sino que saque al Cruz para que las malas decisiones no sigan ocurriendo a lo largo del programa. Pues, también han criticado la transparencia del reality de canto, en especial, por no pasar a los imitadores, tanto así, que se cree que existe un complot en su contra.

¿De qué se trata la iniciativa para sacar a Marbelle del reality de canto?

Esta se dio principalmente por las declaraciones dada por Marbelle en especial, a través de su cuenta de Twitter, en contra del Presidente Gustavo Petro y Francia Márquez. Los promotores de esta iniciativa indican: “Es de conocimiento general cómo la cantante Marbelle realizó comentarios racistas donde comparaba a la Vicepresidenta Francia Márquez Mina con una animal. Pese a las “disculpas” que ofreció a regañadientes, obligada por una conciliación judicial a la que la Dra. Francia Márquez, accedió de modo muy benevolente.

A la fecha de este 10 de noviembre, en horas de la tarde, la iniciativa cuenta con 34,935 personas, quienes ya firmaron. Teniendo en cuenta que el tope esperado era las 15.000 personas y ya se ha convertido en una de las más firmadas dentro de la plataforma.