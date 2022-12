¡De miedo! Aida Victoria Merlano reveló sus planes para 2023 y no son muy prometedores

Aida Victoria Merlano ya está pensando en 2023 y todas las posibilidades que puede traer consigo un nuevo año, pero tal parece que sus planes no son tan prometedores como se esperaría, ya que a través de una serie de historias reveló que quizás un camino sea complicado.

La influencer ha atravesado por varias situaciones difíciles durante 2022, que van desde escándalos y polémicas por comentarios políticos, un conflicto legal que casi la deja en prisión, complicaciones en el campo del amor y algunas decepciones con personas cercanas a ella.

A propósito de esto, la influencer decidió mostrar a través de unas cómicas historias cuáles son sus próximos proyectos de cara al 2023, revelando que se dedicará de lleno a trazar todo un plan para organizarse. Sin embargo, dejo ver que los resultados quizás no sean los esperados por ella y por sus seguidores.

“Voy a hacer una lista de propósitos y metas perfectamente organizada, trazando una hoja de ruta para este 2023. Y al final, cuando el año termine, no habré cumplido con ni mi***a”, dijo Aida Victoria Merlano con un tono divertido en una de sus historias.

La influencer también habló desde otro punto de vista, interpretando cuál podría ser el pensamiento de esas “amigas” a las que le fueron infieles durante el 2022, y cuáles son sus proyecciones de cara al 2023: “este año yo he perdonado más que Jesucristo. Es que la cachera que me he mamado, yo debería recapacitar. Pero bueno, recapacitaré el otro año porque se viene acercando el ‘Merry Christmas’ y yo quiero mi regalito”.

Finalmente, Aida Victoria Merlano dejó ver con otro video humorístico cuál es su postura frente a las deudas que suelen presentarse durante el último mes del año y cómo planea manejar la situación: “el año acabándose y las deudas acabándome a mí. Yo no he pagado ni los servicios, ni el arriendo, ni nada. Pero bueno, eso puede esperar, pero ¿y el estreno?”.