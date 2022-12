Ana del Castillo estalló contra el responsable de cerrarle su canal de YouTube

Este es nuevamente se convierte en otro tropiezo en el camino del lanzamiento de la nueva producción de Ana del Castillo que lleva por nombre ‘El Favor De Dios’, pues la artista ha tenido que atrasar en repetidas oportunidades su estreno.

Por medio de sus historias en la red social Instagram la artista hizo la denuncia y enfatizó en saber muy bien quién el responsable de lo sucedido, pues solamente le pasó a ella, por lo que con indignación lo hizo público para sus seguidores.

“Hola mi gente ¿cómo están? Dios me los bendiga enormemente. Ayer iba a salir la canción ‘La Voa Hace Boja’, ayer sábado, hoy domingo hice todo lo posible para que saliera, pero no, hay que esperar hasta el lunes porque me cerraron el YouTube. La persona, yo sé, yo sé quienes son los malintencionados, igual el lunes va a salir ‘La Voa Hace Boja’ quieras o no quieras ¿oíste? Yo sé que tú vas a ver esta historia, porque a la única persona que le hicieron esa maldad de cerrarle el YouTube fue a mí”.

Entre los motivos está que primero tuvo conflictos con su productor Omar Geles; luego, según se rumoreaba, porque no llegó el álbum a tiempo para ser subido a plataformas; y en esta oportunidad, al parecer alguien le bloqueó su canal de videos en YouTube.

“Pero no te preocupes, al que le van a dar le guardan y si este frío se lo calientan, cualquier cosa si no me resuelven abro un YouTube diferente, no puedo usar mi nombre y que Ana del Castillo, porque ese me lo suspendieron, entonces me vuelven a suspender, entonces me voy a llamar Ana del Castle así sea para montar todo mi CD”, finalizó Ana del Castillo.