¿Adiós a la televisión? El nuevo proyecto de Carla Giraldo y no precisamente en la actuación

Carla Giraldo es una reconocida actriz quien desde muy corta edad hizo parte de varias producciones colombianas. Sin embargo, en los últimos años se le ha visto ausente de las producciones colombianas, pero, si llamó la atención su participación en el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’, en donde se convirtió en la ganadora y también fue participante de amores y odios para los televidentes.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde dejó ver que sería parte de una película colombiana, enfocada en la cultura caleña. Pero, esto no es todo, aunque se pensó que el cambio físico de Carla sería a causa de algún personaje, al parecer, esta no fue la razón. Pues, se conoció que ahora tiene en mente nuevos proyectos en los que no estaría entre sus planes regresar a la televisión colombiana.

Le puede gustar: Con la esposa enfrente: Santiago Cruz se gozó baile con empleada de Carlos Calero y hasta le agradeció

De acuerdo con sus historias, el gusto por la cocina superó el set de ‘MasterChef’ tanto así, que ahora busca que sus redes sociales se conviertan en un canal para aquellas personas que desean no solo aprender a cocinar recetas divertidas, sino que también aprender un poco de los invitados.

El show radica en que cada ocasión Giraldo tendrá un chef en su hogar con el que cocinará varias recetas y se revelarán secretos tanto de su vida como de quien se encuentre acompañándola.

También puede leer: Andrea Valdiri sorprende a sus seguidores con un nuevo miembro en su familia

Aunque la actriz no ha dado a conocer si está buscando volver a los sets de televisión, si se le ha visto más activa a través de su cuenta de Instagram. A pesar de que Carla no es cocinera de profesión, no está alejada de este tema, pues hace ya varios años tiene un restaurante café en Cundinamarca, en la vía Cajicá - Chía, el lugar es muy apetecido y luego de su participación en el reality aún más. Aprovechando las destrezas que desarrolló en la repostería en el 2021 en MasterChef, se dice que planea también poner un negocio relacionado con este tipo de cocina.