¿La desmintió? Famosa presentadora probó las queratinas de ‘Epa Colombia’ y así le fue

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, es sin duda una de las creadoras de contenido más polémicas y comentadas del país. La carrera de la joven en redes sociales se ha basado en un sinnúmero de escándalos que van desde líos legales hasta enfrentamientos con otras figuras famosas.

Además de aparecer en titulares y plataformas por sus constantes peleas con otros, la fama de Barrera también ha incrementado a raíz de la venta de productos para el cabello que suele y que ha sido tan criticado.

Por una parte, son varias las personas que han dicho haber utilizado las queratinas y han dado buenas reseñas, pero por otra, hay quienes han acusado a la colombiana de estafar y vender algo que no da los resultados esperados. De hecho, otros famosos han tenido que ver con sus productos como es el caso de los polémicos Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio.

Expresentadora de ‘Lo Sé Todo’ probó las queratinas de ‘Epa Colombia’

Recientemente, la famosa presentadora Alejandra Serje se sumó a la lista de personas que han hablado de Barrera y su empresa, y ha dado una opinión de primera mano sobre su calidad.

“El efecto se ve de inmediato. ¿Qué si nos demoramos? Claro que sí, pero ustedes saben que las cosas buenas se demoran”, comenzó diciendo Serje, quien además de demostrar su entusiasmo, dio parte de tranquilidad a las personas con cabello rubio.

“Mi cabello muy hidratado y brillante, y lo que de verdad me gustó, para todas las rubias para que no se preocupen, es que no altera el color. Este es el que me gusta que es como dorado”, agregó.

Aunque varios quedaron satisfechos con su testimonio, no faltaron aquellos que señalaron que se trataba de publicidad pagada por parte de Barrera.