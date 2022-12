“Besos de a peso”: ‘Epa Colombia’ demostró su amor, pero no parece convencer

Muchos se preguntan qué pensará la novia de ‘Epa Colombia’ cuando la empresaria tiene tantos comentarios en su contra. Algunos usuarios afirman que probablemente Karol no sabe ni la mitad de lo que hace Daneidy y otros aseguran que es la empresaria quien la tiene manipulada. A raíz de eso, algunos llegaron a pensar que habían terminado, pero con este beso se confirma que no.

Lea también: Anuel AA tuvo un accidente aéreo y pensó que iba a morir

Y es que no se sabe realmente lo que pasa entre ellas, pues al principio no hacían más que publicar cosas juntas, para ahora no subir nada. Sin embargo, ‘Epa Colombia’ aseguró que estaban peleando mucho, pero eso no significaba que terminarían.

Ahora, por medio de las rede sociales, sin miedo y sin pena, Daneidy empezó a responder unas preguntas en su cuenta e Instagram, en donde le preguntaron si una de las personas que la había abandonado, era su novia, así que ella decidió no solamente mostrarla, compartiendo el avance que ha tenido su cabello con sus productos, sino que también aprovechó para darle tremendo beso frente a la cámara.

Las dos mujeres se mostraron muy cariñosas con la otra, sobre todo porque cada vez parecen más directas las muestras de amor en público y en redes sociales, lo que parece molestarle a algunos usuarios en internet.

Lea también: “El país ha sido desagradecido con Álvaro Uribe”: aspirante a la alcaldía a Medellín defiende al expresidente

“¿La novia de la Epa siempre fue lesbiana o se convirtió?, la heredera” “La novia se ve que está a su lado por conveniencia” “Besitos de a peso” “Algo no está bien con la novia... Feliz no se ve” “No se porque pero esa relación me parece un teatro” afirmaron algunos usuarios en internet.

Lo cierto es que luego de todos los comentarios y críticas, ellas parecen estar seguras de lo suyo.