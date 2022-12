“Imposible no ponerse nostálgica”: Dayana Jaimes compartió recuerdo de Martín Elías en Navidad

Ya pasaron cinco años desde que se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Martín Elías, hijo del famoso Diomedes Díaz y promesa de la nueva generación conocida como la Nueva Ola del Vallenato. Pese a su partida, su memoria y trayectoria son constantemente recordadas por sus familiares y fanáticos.

Una de las personas encargadas de mantener vivo su recuerdo es Dayana Jaimes, quien fue su compañera sentimental durante cerca de tres años, y quien constantemente trae a colación temas relacionados al músico.

Cabe recordar que Jaimes ha generado polémica en diversas ocasiones por hablar abiertamente de asuntos como la relación que mantiene con la familia del fallecido Martín Elías o de los problemas legales que ha tenido que enfrentar desde el accidente ocurrido el 14 de abril de 2017.

Dayana Jaimes recordó a Martín Elías en Navidad

En las últimas horas, aprovechando el inicio del mes de diciembre y de la época navideña, Jaimes ha utilizado su cuenta de Instagram para postear un video en el que aparece el músico vallenato hablando de Navidad y mandando un mensaje de cariño al público.

“Qué dice mi gente, por acá saludándolos… ya comenzaron las brisas de diciembre. A disfrutar lo que queda de diciembre… con amor. Los quiero mucho a todos. Dios me los bendiga”, fue lo que dijo en una de las grabaciones.

Por su parte, Jaimes agregó un mensaje en el que explicó sus sentimientos y la nostalgia que la rodeaba por estas épocas.

“Ya hoy primero de diciembre y hoy me desperté un poco nostálgica. Se los compartí y no me imaginé tantos mensajes que iba a recibir de parte de ustedes. De verdad que los amo, ustedes son lo máximo. Me sacaron muchas sonrisas, gracias de verdad por esos mensajes llenos de bendiciones, de ánimo, de fortaleza”, agrego.