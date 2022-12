¿Igual que Jessica Cediel?: Carolina Soto mostró su talento en el canto en fiesta de Calero

Carolina Soto es una presentadora y empresaria colombiana, quien hace parte de ‘Día a Día’ ya hace algunos años, en compañía de Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, en donde en varias ocasiones han demostrado que su vínculo ha superado el set del matutino. Aunque algunos ya se conocían antes de ingresar al programa, esto no ha sido impedimento para que el cariño y la atención sean las mismas con los demás.

Y es que la tardé ayer se dio el estreno de las nuevas producciones que tendrá Caracol para este 2023. Después de esto, al parecer, Carlos Calero, quien se espera, regrese pronto al matutino junto a su esposa, Paula Ceballos, llevaron a cabo una cena especial de navidad en donde participaron varios famosos del canal.

Los momentos fueron captados por varios famosos, en donde no solo disfrutaron de un amplio buffet sino que después de esto y contando con la compañía de algunos artistas quisieron realizar un karaoke. Algunos de las principales figuras, a quienes se vio sacando sus mejores dotes a la hora de cantar, fue a Catalina Gómez e Iván Lalinde, bastante emocionados por la interpretación.

Pero, esto no fue todo, luego el turno fue para Carolina Soto. La caleña no solo cantó, sino que realizó una interpretación, la cual causó risas entre los presentes, en especial, Maía, pues no pudo ocultar su cara de sorpresa y aseguró: “No sé le entiende nada”. Mientras que Carlos Calero les reiteró su apoyo y Carolina Cruz no pudo ocultar su risa ante lo sucedido.

Asimismo, uno de los más esperados de la noche era Calero, quien deleitó a sus seguidores con el éxito de Jessi Uribe ‘Dulce pecado’. A quien también se le vio en medio de algunos videos fue a Marbelle interpretando ‘Adicta al dolor’