No se podía ni parar: Carolina Soto tuvo que estar sentada durante todo ‘Día a Día’ por incidente minutos antes

Carolina Soto es una conocida presentadora y empresaria quien se dio a conocer durante años en el área de entretenimiento de Estilo RCN. Sin embargo, tiempo después quiso darle un vuelco a su vida y actualmente es una de las principales caras dentro de ‘Día a Día’ de Caracol televisión. La caleña está acompañada por Catalina Gómez, Carolina Cruz, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas.

Sin embargo, en la mañana de este lunes 21 de noviembre, la presentadora llamó la atención de sus seguidores, pues, se le vio con una actitud diferente a la acostumbrada, incluso aseguran que se notaba incómoda. Sin dejar de lado, que llamó la atención que Soto en ningún momento del programa se levantó, estuvo sola en el sillón. Motivo que resultó aún más extraño.

Le puede gustar: ¿No se pueden ni ver?: Andrea Guerrero revela la verdadera relación con su competencia en el Mundial

Momentos más tarde se conoció que si existía un problema para la presentadora y sus compañeros no dudaron en referirse al tema. El encargado de hasta burlarse de la situación fue su compañero Iván Lalinde, quien grabó la encrucijada en que se encontraba la caleña.

Lalinde indicó: “Algo le pasó a Carito. ¿Qué pasó? Carolina, en medio de su tristeza, aseguró que los zapatos que traía para ponerse durante el programa eran tacones distintos. Ante sus declaraciones, las risas entre sus compañeros no se hicieron esperar e incluso se imaginaron el momento en el que Soto empezara a caminar, según ellos, como si estuviera ‘coja’.

También puede leer: ¿Qué le pasó? ‘La Liendra’ explicó por qué no estuvo en la inauguración de Catar 2022

Como era de esperarse a ella no le causó gracia y prefirió sacarle en cara a Iván que la semana pasada, casi tuvo que salir en sudadera porque su ropa para el matutino se quedó en casa, pues suele entrenar a altas horas de la mañana. En medio de la búsqueda de soluciones, el presentador le aconsejó salir en tenis, ya que es época de Mundial.

Sin embargo, Soto no le gustó mucho la idea y prefirió salir con sus tacones diferentes y uno más alto que otro. Pero, sus compañeros hicieron todo lo posible para que la presentadora no tuviera que levantarse durante el programa, pero esto no fue suficiente para la cara de incomodidad que presentaba.