“No la quiero ofender”: Nairo Quintana habló sin tapujos del físico y edad de Amparo Grisales

Amparo Grisales, también llamada ‘La diva de Colombia’, es tal vez una de las mujeres más comentadas en el país. Además de su paso por distintas telenovelas famosas, hay otros aspectos más personales de su vida que llaman constantemente la atención del público como, por ejemplo, su edad y aspecto.

Lea también: Vuelve y juega: jueza Vivian Polanía reaparece con poca ropa tras la polémica y no le perdonan

Lo cierto es que, pese a las críticas y comentarios que pueda recibir ‘la diva’, es una mujer que deslumbra a varios con el paso del tiempo y que destaca por su belleza y su conservado físico a sus más de 60 años.

Lo que dijo Nairo Quintana de Amparo Grisales

Recientemente, el famoso y exitoso ciclista colombiano se refirió a Grisales durante una entrevista con la periodista española Eva Rey. En la conversación, el ‘escarabajo’ no solo sorprendió con la noticia de que planea contraer nupcias, sino que mencionó a la famosa sin ningún tapujo.

También le puede interesar: Mike Bahía reveló uno de los detalles de Kai al nacer que lo preocupó ¿De qué se trata?

“Es toda una señora, y no le quiero ofender ni mucho menos, porque sigue siendo guapísima, pero es que la ha visto desde mi papá y mis hijos y todos quedamos boquiabiertos viendo a esta mujer”, comenzó diciendo.

Adicionalmente, el deportista señaló que utiliza el nombre de Amparo Grisales como referencia de la belleza cuando habla con personas del exterior.

“Yo les digo: ‘¿Quieren ver una mujer guapa? mira esta’; dicen: ‘Está guapa, sí, pero y ¿cuántos años tiene?’ Les digo: ‘Ya me puedes disculpar…’ Pero con mucha admiración, está mejor que muchas de 20 y 30”, agregó.

Recordemos que recientemente, Amparo Grisales dio mucho de qué hablar luego de actuar en dos reconocidas producciones. Por un lado, interpretó el papel de la abuela en ‘El paseo 6′, una película del aclamado director colombiano Dago García; y por otro, participó en la serie ‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’ que fue estrenada el pasado 21 de agosto en HBO Max Latinoamérica.