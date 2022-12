Mike Bahía reveló uno de los detalles de Kai al nacer que lo preocupó ¿De qué se trata?

La cantante Greeicy dio a luz el jueves 21 de abril, en Medellín, y en ese entonces su pareja Mike Bahía compartió también una historia en la que aparece ella, sentada en el quirófano antes del alumbramiento.

“A partir de hoy dejamos huella, compañera Greeicy 👣 Te admiro, te respeto y te celebro; ¡Sigues llevándome a otro nivel! ¡Eres increíble! ¡Te amo siempre!”. Con este mensaje, el cantante colombiano Mike Bahía anunció el nacimiento de Kai, fruto de su relación sentimental con la artista Greeicy.

Pero verle el rostro al bebé desde entonces ha sido una tarea más que imposible, y a medida que pasa el tiempo se van conociendo uno de otro detalle del bebé y de la manera en que ha sido su crecimiento.

Semanas atrás Mike Bahía contó lo que creyó era una anomalía de Kai al nacer y durante una entrevista contó la manera en la que se preocupó. “El man como fue parto natural salió aquí con la cabecita como de lado. Estoy así y cuando yo le veía eso, así como aquí salidito y yo no mi pelao, pero lo veo bien eso es lo único y tal”, contó.

Seguidamente precisó que en la consulta con el médico este le aclaró la duda y literalmente respiró hondo tras conocer que no era nada por lo que preocuparse.

“El man terminó todo el diagnóstico y yo esperando que me dijera que era eso. Y yo esperando, y esperando y ‘listo él está perfecto’. Y yo bueno, no dijo nada de eso, y me quedé muy preocupado hasta que llega y me dice ‘Ni mira, esta liniecita que ves aquí es porque por salir de la vagina’. El man no había terminado de explicar y yo andaba como que otra vez”, contó.

Al nacimiento, es común que la parte superior del cuero cabelludo del bebé presente hinchazón o magulladuras en las áreas que se introdujeron primero en el cuello uterino. El manejo del caput succedaneum consiste solo en observación, pues la recuperación rápida y completa normalmente ocurre sin que el contorno cefálico del bebé se vea afectado.