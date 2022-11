¿Se arrepintieron? Mónica Rodríguez habló de su salida de Caracol y cómo la buscaron para que volviera

Mónica Rodríguez es una reconocida presentadora quien durante años hizo parte del canal Caracol, primero haciendo parte de ‘Mujeres al límite’ programa que se convirtió en uno de los preferidos por los televidentes, pero años más tarde fue sacado del aire, al parecer, por mala audiencia o quizás, para darle espacio a nuevos contenidos. Seguidamente, estuvo en el matutino ‘Día a Día’ en donde su salida causó revuelo por las posibles razones.

La presentadora suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde da su opinión sobre cada una de las situaciones que afronta el país, por tal motivo ha recibido un sinfín de críticas y de apoyo. Mónica fue una de las invitadas al programa ‘CharlasConCharli’, en donde relató por primera vez como fue su salida y posterior propuesta de recontratación por parte de Caracol televisión.

La paisa inició sus declaraciones asegurando que para ella, los medios de comunicación tienen una doble moral: “Yo no me fui de caracol, me fueron, o sea me sacaron”. El día en que le dieron la noticia, la presentadora aseguró que su despido no tenía nada que ver con sus redes sociales. Teniendo en cuenta que en varias ocasiones la presentadora se fue en contra del gobierno de Duque y también, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ante esto, Mónica indicó: “Explicación no pedida acusación manifiesta”. Asimismo, aseguró que esta doble moral no es de una solo canal, sino que resulta ser en general, así que prefirió no darle mucha trascendencia al tema recién ocurrió, pues sabía los rumores que rondaban en redes sociales luego de su salida.

En medio del revuelo de emociones que sentía en aquel momento, Rodríguez indicó que sabía que esta era la verdadera razón de su salida, por lo que prefirió bajar un poco a sus declaraciones a través de Twitter, especialmente: “No sé de cierta manera no sé si me sentía culpable o no sé qué estupidez me estaba pasando”. Tiempo después, Mónica aseguró que volvió a ser contactada por el medio con el fin de que volviera al canal: “Las segundas partes a veces no son tan buenas”, aseguró la presentadora.

La persona que la contactó indicó que era un proyecto especialmente para ella, no tenía que realizar ningún casting, pero, antes de esto, directivas del canal indicaron que existía una preocupación latente, era si estaba dispuesta a moderarse en sus redes sociales. Mónica fue directa: “Estaba esperando esta llamada. Gracias por confirmar el motivo de mi despido”.