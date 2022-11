“Soy un pelado, no mido mis palabras”: la excusa de ‘Westcol’ tras polémica por comentario misógino

El streamer colombiano Luis Villa, más conocido como ‘Westcol’, se ha convertido en uno de los más vistos en Twitch, plataforma de transmisiones en vivo, después del famoso Juan Guarnizo. A raíz de su mediática relación con la creadora de contenido Aída Victoria Merlano, su fama ha ido en aumento y las polémicas no faltan.

Recientemente, el joven de 21 años se sumó a la lista de influencers y famosos que tomaron un vuelo con destino a Qatar, país en el que se lleva a cabo uno de los eventos deportivos más importantes del año, el Mundial de Fútbol 2023.

Desde allí, tal como lo hacen los demás, se ha encargado de mostrarle de cerca a sus seguidores la experiencia de viajar y conocer una nueva cultura. Así, ha recorrido las calles y lugares turísticos en compañía de otros famosos como el influencer y músico Juan Duque, famoso por su pasada relación con la actriz Lina Tejeiro.

La polémica por las ofensivas palabras de ‘Westcol’

En una de sus publicaciones, el joven hizo una comparación, según él “a modo de broma”, entre las mujeres colombianas y las mujeres qatarís. Recordemos que las mujeres en dicho país suelen portar un velo que cubre la mayor parte de sus cuerpos.

“Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida, no solo la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos. No hay malas, no hay bandidas, es el paraíso”, dijo en sus redes.

Igualmente, en un tono de burla agregó el comentario: “Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Es impresionante. Aprendan”.

Tras la polémica, pues muchas personas encontraron ofensivas las palabras de ‘Westcol’, el influencer se pronunció nuevamente y se retractó por medio de una excusa.

“Respecto a la historia diciendo que las mujeres aquí no son bandidas y en Colombia sí, quiero pedir perdón porque la cag…. Tienen razón las mujeres que están tirando porque sí se escucha mal. El problema es que soy un pelado y no mido mis palabras”, agregó.