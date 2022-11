Sin pena y al aire: participante de ‘La Descarga’ no lo dudó y se le declaró a Gusi

A las noches de los colombianos llegó el nuevo reality de Caracol, ‘La Descarga’, un show que pone a prueba el talento musical de artistas que ya participaron en otros programas parecidos como ‘Yo me llamo’ y ‘La voz’.

‘La Descarga’ ya entró en su siguiente etapa llamada ‘La selección’, que consiste en que los cuatro entrenadores, Maía, Santiago Cruz, Marbelle y Gusi, deben oprimir el botón a toda velocidad para poder darle la bienvenida al participante que esté presentándose en la plataforma giratoria.

En la velada de este lunes 28 de noviembre, los mentores y el público se deleitaron con la capacidad vocal y desenvolvimiento de los artistas en la tarima. Sin embargo, cuando fue el turno de Dareska, no faltaron las risas y comentarios jocosos.

Justo antes de salir ante las luces y micrófonos, Dareska le confesó al presentador Carlos Calero y a los televidentes que había un artista en especial con el que no quería irse: Gusi. Pero la razón no fue la esperada pues, lejos de ser algo negativo, era porque lograba ponerla “nerviosa”.

“Me tiembla todo con que me escoja Gusi”, fue lo que le dijo al conductor. Más tarde, la joven salió al escenario y en medio de su presentación fue elegida por Marbelle, a quien ella tenía como mentora favorita.

Al terminar de cantar, Dareska no quiso irse sin antes confesar sus sentimientos por el cantante. “Yo quería confesar algo y es que no quería con Gusi, pero hay una razón muy válida y es que eres muy guapo y no me concentraría”, dijo.

Como respuesta, Gusi hizo un gesto de pena y agradecimiento por las palabras de Dareska, y como un último detalle de cariño se levantó de su silla y le extendió su brazo para acompañarla hasta la salida.