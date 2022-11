‘La Descarga’: Gusi estuvo al borde de las lágrimas por concursante con discapacidad visual

Desde hace algunas semanas, las noches de los colombianos están acompañados de ‘La Descarga’, la nueva producción del Canal Caracol que pone a prueba el talento de los exparticipantes de otros shows de talentos como ‘La Voz’ y ‘Yo me llamo’.

La velada de este jueves 24 de noviembre estuvo cargada de emoción, pues los concursantes que fueron seleccionados ya lograron pasar a la siguiente etapa del programa.

Esta consiste en que, en algún momento de la presentación, suena una alarma que le indica a los entrenadores que deberán oprimir el botón. El que lo haga más rápido será quien pueda reclutar al artista en sus respectivos equipos.

El primer participante en pararse en la tarima giratoria fue Camilo Martínez, una persona que ha brillado y se ha ganado el cariño por su innegable talento, pero también por llevar un importante mensaje.

Camilo, quien tiene discapacidad visual, deslumbró al jurado con la canción ‘Adiós amor’ y cuando fue el momento, Gusi fue el artista más rápido y quien tuvo el privilegio de darle la bienvenida en su equipo.

Al final del show, Gusi se acercó a Camilo y se apresuró a manifestarle su alegría por poder entrenarlo. De igual manera, aprovechó para agradecerle por la representación que hace de inclusión y fortaleza.

“Gracias por tu arte, por realmente darnos a todos una lección, por amar a la música por sobre todas las cosas, y quiero que me enseñes muchas cosas a mí también”, le dijo.

Tras lo ocurrido, Gusi no pudo ocultar su emoción y dio una reflexión que dejó en evidencia que Camilo le tocó las fibras. “Recientemente hablamos de las veces que hemos querido abandonar el barco de la música y lo que él me dijo sobre mí camino, me toco el alma. Este regalo me ha demostrado que he hecho un buen camino”, agregó al borde de las lágrimas y con las manos cubriéndole el rostro.