“No había aire”: testimonios de los múltiples desmayos en el concierto de Harry Styles en Bogotá

En la noche del pasado domingo 27 de noviembre, el país se paralizó por uno de los eventos más esperados del año, la llegada de Harry Styles a la capital. El revuelo y afán por ver al músico británico en los escenarios del Coliseo Live fueron tantos que durante el evento varias personas se quedaron sin aire y terminaron desmayadas.

Según varios testimonios de asistentes, los problemas se presentaron especialmente en la sección Platino, la más llena y costosa del lugar. Luego de una espera de horas para poder entrar y agarrar un buen sitio, finalmente se abrieron las puertas al público.

Pese a que la primera parte de la sección entro ordenada y en calma, fue la mitad hacia atrás cuando las personas comenzaron a empujar y juntarse al punto de que no había aire.

Según una usuaria en Twitter llamada Isa Herron, “en menos de una hora de la estampida ya había cinco personas desmayadas y el número aumentaba mientras pasaban las horas. Ni siquiera la Cruz Roja podía pasar entre el público, la gente tenía que pasar a las personas desmayadas hasta el frente como pudieran”.

Por otra parte, varios otros vivieron el caos luego de que una joven se desmayara en el baño y comenzara a convulsionar. Según las personas que presenciaron el hecho, los organismos de socorro no reaccionaron de la manera esperada.

“Estaba haciendo la fila para el baño y había dos niñas al frente mío. Una de ellas me pidió que llamara a un médico porque su amiga estaba convulsionando. Yo me acerqué de inmediato a una persona de logística que estaba en la parte de platino y no me dijo nada ni se acercó a revisar qué pasaba”, le contó Alba Palacios a El Tiempo.

Transcurrido el tiempo, los demás asistentes intentaron ayudar hasta que llegaron los profesionales a atenderla.

Según Múltiple S.A.S y Medikplus IPS, entidades encargadas del servicio de salud en el concierto, fueron “279 pacientes atendidos, principalmente por ataques de ansiedad, hiperventilación y/o cefalea, los cuales recibieron oportuna atención y regresaron en corto tiempo al disfrutar show”.