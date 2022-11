“No me estoy muriendo de hambre”: Pirry desmintió y acusó a los medios de malinterpretarlo

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, es uno de los periodistas más famosos del país. Su éxito se disparó a raíz de su larga trayectoria en la televisión y de su la emisión de su programa ‘Especiales Pirry’, que vio la luz por última vez en 2015. Ahora, el comunicador se ha convertido en un creador de contenido e influencer en redes sociales.

Con un público de más de dos millones de seguidores, Pirry utiliza su cuenta de Instagram para mostrar las experiencias que vive y que han logrado llenarle el alma de alegría. Por otro lado, también ha sido muy honesto con sus seguidores y ha tocado temas difíciles como la enfermedad que afronta y su reciente separación con Carolina Trujillo.

Pirry, ofendido, desmintió a los medios de comunicación

Uno de los videos que más ha causado revuelo fue cuando hace algunas semanas se paró frente a la cámara a pedir ayuda para que la gente difundiera su contenido y así poder llegar a más personas.

“Voy a hacer algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado, cantidad de influencers”, dijo en su momento.

Ahora, Pirry se ha pronunciado nuevamente y ha acusado a los medios de comunicación de sacar sus palabras de contexto, dando un mensaje erróneo que, incluso, llegó a ofenderlo.

Según el reportero, los medios optaron por titular de una manera “lastimera”, todo lo contrario a lo que él quería provocar. “Hay dos opciones: o que hayan malinterpretado de verdad mi video, o que hayan tomado la oportunidad para ganar ‘likes’ y llamar la atención”, dijo en entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’.

Este es el video en cuestión: