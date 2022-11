La hija de Hassam le prohibió tener novias a su papá con un serio acuerdo

Hassam era reconocido por su trabajo en la comedia en la televisión colombiana. Sin embargo, su nombre se vio manchado de polémicas desde que terminó con su esposa y salieron a relucir datos bastante incómodos de la relación.

Lea también: Aura Cristina Geithner estaría saliendo con un ‘pollo’ de la televisión colombiana

Una de las cosas que se supieron, era que él, en repetidas ocasiones, había maltratado a Tatiana, aceptando que ella había aguantado muchas injusticias dentro de la relación. Pero no fue todo, pues también se supo que ella le había sido infiel, respondiendo a todo el mal tratado y desprecio que había recibido por parte del comediante.

A pesar de ser una figura pública, habían cosas que tenían que ser privadas, porque incluso luego después de tantos meses de haberse separado, siguen en peleas públicas constantes, en donde sus abogados incluso hablan en la televisión nacional.

A raíz de todo esto, fue Hassam quien se quedó con la niñas a cargo, pues no querían separarse de él. Obviamente, para nadie es un secreto que los niños salen muy afectados de las separaciones y las peleas familiares, lo que ha generado que ellas se apeguen mucho más de lo normal a su padre, incluso prohibiéndole tener pareja.

Lea también: Tremenda colección: hombre tiene muñeca de Shakira de todos sus videos musicales

El comediante subió una nota en donde la niña le decía: “mi papá jura no tener novia hasta la muerte y si no cumple lo echo de la casa y estaré enojada con él. Y si mi papá es muy sexy y las mujeres lo buscan, él las va a ignorar” además de agregarle que ella se comprometía a lo mismo, pues no tendría novio a pesara de lo linda y atractiva que fuera para los hombres.

en redes sociales tomaron el acuerdo muy gracioso, pero otros aseguraron que eso no era normal y que no solamente necesitaba ayuda profesional, sino que incluso tenían la responsabilidad de explicarle a la niña que su papá merecía seguir con su vida, a pesar de que ella solo fuera una niña.