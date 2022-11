“A mí no me gusta pedir, pero ya no tengo 15 años”: Pirry busca ayuda en redes ¿De qué se trata?

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, mejor conocido como Pirry ha sido uno de las caras más recordadas en el mundo de la televisión colombiana. Durante años hizo parte del canal RCN, en donde tuvo su propio programa ‘El mundo según Pirry’ y ‘Especiales Pirry’. Pero, tiempo después, este salió del aire y por vario tiempo se le perdió el rastro al periodista.

Ahora Pirry suele ser uno de los personajes más activos en las redes sociales, como es costumbre, el periodista suele compartir varias videos sobre la política colombiana y por supuesto, para hablar un poco sobre cada uno de sus viajes alrededor del mundo. Sin embargo, hace pocos días llamó la atención de sus fans al compartir un clip, al cual agregó: “Auxilio busco ayuda” y claramente, la reacción de sus seguidores no esperó mucho tiempo.

El periodista aseguró que el mundo digital está lleno de jóvenes con varios talentos. En cambio, él está acostumbrado a hablar sobre el medio ambiente, aunque hay gente que asume que es rico. Ante esto, Pirry indicó: “Yo he sido afortunado, pero, yo trabajo para hacer esos viajes (…) Amo ese trabajo. No quiero que nadie me dé plata, vivo de mi carrera. Estoy convencido de que a través de las imágenes se puede enamorar a la gente”.

Asimismo, reiteró que el alza del dólar ha logrado afectar los proyectos que planeaba llevar a cabo, por tal motivo utilizó sus redes sociales para poder conseguir patrocinadores, pidió a sus seguidores que si les gusta su contenido le ayuden a compartir cada uno de ellos continuamente.

Pirry indicó que hay mucho trabajo en cada una de las producciones que tiene durante sus viajes, pues la gente critica que él solo viaje y disfruta, pero, no logra conocer la odisea de lo que se vive en cada uno de ellos.

Además, enfatizó que esta es la primera ocasión en que pide ayuda, pues asegura que es gracias a su trabajo, que ha logrado no solo cumplir cada una de sus pasiones, sino que también, darse a conocer en el medio. Y ya son cientos los comentarios de apoyo que ha logrado recibir el periodista, pues consideran que él es un verdadero influencer y que su contenido debe ser conocido como se debe.