“Qué mal chiste”: ‘La Liendra’ casi se va a los golpes con un hombre que se burló de Colombia

‘La Liendra’ estuvo a punto de protagonizar un escándalo durante su viaje por Catar debido a que una persona lo hizo enojar al burlarse de Colombia, haciendo que la situación se subiera de tono, al punto de que casi se torna violenta.

El creador de contenido se encuentra recorriendo las calle del país oriental a propósito de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, documentando varios detalles de su experiencia de este famoso evento deportivo y de la cultura local, revelando algunos datos curiosos de la región como el código de vestimenta, la gastronomía e incluso las curiosas tradiciones.

Puede leer: Richarlison metió el mejor gol del Mundial y La Liendra protagonizó la oleada de memes

Y mientras recorría una plaza regional, ‘La Liendra’ contó que desde que llegó el pasado miércoles, 23 de noviembre, se ha encontrado con muchas personas que le han preguntado su nacionalidad y la han asociado con detalles importantes como el futbolista James Rodríguez.

Pero el joven reveló que hubo una persona que reaccionó de manera diferente a su nacionalidad, al punto de que casi se pone violento con el hombre, ya que hizo referencia a la droga y al narcotráfico.

“Casi me pongo a pelear. Pasó un man y me preguntó que de dónde era yo, y yo le dije que de Colombia, y pasó alguien y me grito: ‘hey bro, Colombia’”, y seguidamente el influencer mostró que la persona en cuestión le hizo un gesto en el que pasa su dedo índice debajo de su nariz.

Lea también: Dani Duke confiesa qué es lo único que le cambiaría a ‘La Liendra’

El influencer dejó ver que su reacción fue de rabia frente al comentario y al gesto de la persona, indicando que casi se va a los golpes, pero que prefirió quedarse quieto para evitar problemas en Catar y las normativas tan estrictas que tiene el país frente a los conflictos.

“Me dio una rabia, y me le voy yo a ese man y le digo: ‘qué mal chiste, qué mal chiste’, pero así con rabia. Me dio un mal genio, pero bueno, son cosas que pasan, son reacciones que uno tiene como colombiano que le dan rabia. Menos mal que el man no me dijo nada porque puede que con la rabia que tenía...”, concluyó La Liendra.