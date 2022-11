Dani Duke confiesa qué es lo único que le cambiaría a ‘La Liendra’

Todo se dio en lo que fue el acompañamiento que Dani Duke le haría a su pareja Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’ en lo que sería su salida para ir a la Copa del Mundo Qatar 2022.

En el video, que fue rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, se le ve a la maquilladora mostrar lo que era la preparación del también creador de contenido, pero con un detalle muy importante, y es que a pesar de tener todo planificado desde hace tiempo, como bien lo ha hecho saber en sus últimas publicaciones en la red social Instagram, este no sabía ni qué ponerse para montarse en el avión.

Ante esto Dani Duke no dejó de recriminarle que su indecisión, pero a la vez dejarle unas palabras emotivas para su viaje, entre las que destacan lo único que ella le cambiaría para hacerlo el novio perfecto.

“Hoy es el gran día en el que este hombre se me va para el mundial. Les voy a decir, teníamos que salir a las 9 de la mañana ¿Y adivinen qué está haciendo él? Empacando porque no ha escogido el outfit para irse el día de hoy. Uy no, yo les voy a decir una cosa, mi novio es perfecto, o sea él es el hombre perfecto, todo en él es perfecto, yo solo le cambiaría la puntualidad, y no se ría porque de verdad eso no es chistoso, si uno quiere ser alguien importante en la vida debe ser puntual, consejo de vida para ustedes”, dice Dani Duke mientras ‘La Liendra’ se terminaba de alistar.

Es de recordar que días atrás Dani Duke ya había confesado lo que realmente siente por el creador de contenido, y la manera en la que lo idealiza al considerarlo como una persona digna de admiración.