‘La Liendra’ desmintió varios de los rumores más sonados de Catar

‘La Liendra’ ya se encuentra en Catar para ver algunos de los partidos que ofrece la Copa Mundial de la FIFA, en especial aquellos en donde su ídolo, Cristiano Ronaldo, estará jugando. Pero además de enfocarse en el fútbol, el joven también decidió compartir con sus seguidores unos datos curiosos que desmienten algunos de los rumores más sonados sobre este país.

El creador de contenido ha compartido todos sus preparativos para viajar al país asiático a través de sus redes sociales, dejando ver su equipaje, el proceso para obtener el documento de entrada a Catar y otros detalles de interés, mostrando también lo emocionado que se siente por esta aventura.

Puede leer: Dani Duke confiesa qué es lo único que le cambiaría a ‘La Liendra’

Es por eso que La Liendra no solo se enfocó en la experiencia del fútbol, sino que también aprovechó para grabar un video en donde desmiente y confirma algunos de los mitos más sonados de Catar, comenzando con la vestimenta de las mujeres, dejando ver que muchas de ellas usaban ropa convencional en donde dejaban ver su piel.

“En estos dos días que he estado en Catar he visto mujeres vestidas de diferente forma: unas con jeans, unas con faldas, una que no más se dejan ver sus ojos y otras que tapan absolutamente toda su cara”, dijo el colombiano.

Lea también: “Solo Dios podrá ayudarlo”: Dani Duke y su miedo de que algo malo le pase a ‘La Liendra’ en Catar

Seguidamente aclaró si las mujeres podían manejar en el país, mostrando que grabó más de 50 vehículos y solo pudo captar a una chica detrás del volante.

En cuanto al licor, La Liendra reveló que fue a varios establecimientos y en ninguno pudo conseguir bebidas de ese tipo. Al principio pensó que se trató de un problema de comunicación, pero luego confirmó que simplemente “no te venden”.

También dejó ver que algunas cosas son más caras en Catar que en Colombia, tomando como ejemplo una bebida energizante que en su país natal costaría alrededor de 6.000 pesos colombianos, mientras que en Catar sería el equivalente a 12.750 pesos colombianos.

Finalmente, al joven le llamó la atención todos los animales callejeros que habían en las cercanías, desmintiendo el rumor de que este tipo de situaciones no se veían en Catar al documentar varios gatos pasenado por la calle.