Harry Styles en Colombia: Cinco consejos para disfrutar al máximo del concierto en el Coliseo Live

Una vez quedó atrás la pandemia COVID-19, el entretenimiento ha tomado fuerza. De hecho, en el país se han realizado todo tipo de eventos a gran escala como conciertos y festivales musicales. Noviembre, ha traído consigo presentaciones de artistas como Bad Bunny, Artic Monkeys, entre otros. Ahora, el turno es para el exintegrante de la agrupación musical One Direction: Harry Styles.

Puede leer: Así habría terminado robada la ‘Gorda Fabiola’ por un empleada doméstica

La cita será este domingo 27 de noviembre en el nuevo escenario que tiene la capital del país para eventos masivos, el Coliseo Live. Este tiene una capacidad de aproximadamente 20.000 personas. Precisamente, desde Publimetro Colombia le compartimos cinco consejos útiles para sacarle todo el provecho al concierto del británico en Bogotá.

1. Madrugue para hacer fila, pero no para acampar:

Según la logística del lugar, debido a la reglamentación del Coliseo Live no está permitido acampar. Las puertas se abrirán hacia las 4:00 PM. Sin embargo, quienes quieren hacer fila desde temprano, podrán hacerlo dentro del Coliseo, bajo techo, en una zona habilitada especialmente con este objetivo. Según, varios reportes de fanáticos, algunos optaron por acampar en estaciones de gasolina cerca al Coliseo, esto tampoco está permitido.

2. Aliste su mejor pinta, pero váyase cómodo:

Sin duda, hoy en día los conciertos no solamente son la oportunidad perfecta para escuchar a los artistas favoritos, sino también para crear looks inspirados en ellos. Y por supuesto, Styles ha convertido su música en todo un “movimiento” cuando de estilos se habla. Para esta ocasión, los colores y prendas llamativas serán el plato fuerte de la noche, pero que el irse de creativo no le amargue la velada. Procure crear un look que concuerde con el artista pero que no lo incomode, aproveche para irse con tenis o zapatos cómodos si tiene en mente hacer fila por largas horas.

3. Planee sus rutas y movilidad con tiempo:

Desde que el Coliseo Live abríó sus puertas, las redes sociales han sido testigo de las innumerables quejas de los amantes de la música debido al caos en movilidad que conlleva la ruta de la calle 80. Sin embargo, como contrapropuesta, desde el Coliseo se estableció un plan en el que se invita a los asistentes de los conciertos a que utilicen el servicio público o que empleen los buses habilitados con la compra de la boletería. Evite llevar su carro, o cree grupos con amigos para que no viaje solo en el vehículo y se colapse la vía.

4. Ojo con las reventas, que no lo tumben por querer ver a Harry Styles:

No es un secreto que, el negocio de la reventa de boletas para concierto cada vez es más que evidente y, tras los grandes eventos de música en el país, a la luz también han salido casos de estafas en donde más de un fanático se queda con el corazón roto por no ver a su artista y más encima sin dinero. Evite conseguir boletas con desconocidos, recuerde que, puede ser víctima de robos.

Lea también: El regalazo del esposo de Catalina Gómez por su cumpleaños número 42

5. ¿Quiere divertirse? Haga parte de los ’Fan Proyects’

A través de Twitter son varios los grupos de fanáticos que han planeado muestras especiales en determinadas canciones para demostrarle a Styles su apoyo. Aproveche estos espacios para ser parte de las interacciones con luces, colores y elementos que harán de la velada una noche inolvidable. Por ejemplo, entre las escenas planeadas, se espera que con papeles de colores se tapen las linternas de los celulares, o se lancen burbujas al escenario.